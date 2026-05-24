BCE respinge propunerile pentru extinderea stablecoinurilor în euro, invocând riscuri pentru sistemul financiar

Banca Centrală Europeană (BCE) a avertizat miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană că propunerile privind extinderea stablecoinurilor denominate în euro ar putea reduce capacitatea băncilor de a acorda credite şi ar complica controlul dobânzilor, potrivit unor surse citate de Reuters.

Discuţiile au avut loc la o reuniune informală organizată în Nicosia, după ce centrul de analiză economică Bruegel a propus relaxarea regulilor de lichiditate pentru emitenţii de criptomonede stabile şi posibilitatea ca aceştia să aibă acces la finanţare din partea BCE.

Scopul propunerii era dezvoltarea unei pieţe europene de stablecoin-uri capabile să concureze cu tokenurile dominate de dolarul american.

Potrivit surselor Reuters, preşedinta BCE, Christine Lagarde, şi alţi oficiali ai băncilor centrale s-au opus rapid ideii, argumentând că astfel de măsuri ar putea destabiliza depozitele bancare şi ar afecta un sector esenţial pentru economie.

Oficialii BCE se tem că, atunci când utilizatorii cumpără stablecoin-uri, banii sunt transferaţi din bănci către conturile emitenţilor de tokenuri, ceea ce reduce stabilitatea finanţării bancare şi poate limita capacitatea instituţiilor de credit de a acorda împrumuturi.

Mai mulţi bancheri au criticat şi sugestia ca BCE să devină creditor de ultimă instanţă pentru firmele care emit stablecoin-uri, un rol rezervat în prezent sistemului bancar reglementat.

La începutul lunii, Lagarde şi-a exprimat deja scepticismul faţă de stablecoinurile în euro şi a susţinut în schimb utilizarea depozitelor bancare tokenizate, care ar combina siguranţa conturilor clasice cu viteza tehnologiei blockchain.

Economiştii de la Bruegel au avertizat însă că regulile europene mai stricte comparativ cu cele din Statele Unite riscă să împingă activitatea în afara Uniunii Europene şi să accelereze ceea ce au numit ”dolarizarea digitală”.

În timp ce regulamentul european MiCAR obligă emitenţii să păstreze o mare parte din rezerve în depozite bancare şi active lichide, legislaţia americană GENIUS Act, adoptată în 2025, are cerinţe mai relaxate pentru a susţine rolul global al dolarului.

Stablecoinurile sunt utilizate în principal pentru plăţi internaţionale şi tranzacţii cu alte criptomonede, însă BCE aminteşte că acestea nu sunt lipsite de riscuri, făcând referire la prăbuşirea tokenului TerraUSD în 2022.

Potrivit datelor citate de Bruegel, piaţa globală a stablecoinurilor a crescut anul trecut cu aproximativ o treime, până la 300 de miliarde de dolari. Stablecoin-urile denominate în euro reprezintă însă doar 0,3% din totalul pieţei.

În paralel, miniştrii de Finanţe ai UE au anunţat că vor continua lucrările pentru lansarea euro digital, proiect pe care BCE intenţionează să îl introducă în 2029.