Barometrul Bunăstării-Sănătate: România depășește Ungaria, dar se situează sub Cehia, Slovacia, Polonia și Bulgaria

România obține un scor de 6,53 la analiza dedicată sănătății din Barometrul Bunăstării, care plasează țara noastră peste Ungaria (6,46), dar sub toate celelalte state din grupul de comparație: Cehia (7,60), Slovacia (7,18), Polonia (7,07) și Bulgaria (6,98), conform unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

ABS – Alianța pentru BunăStare a publicat marți analiza dedicată sănătății din Barometrul Bunăstării. Raportul este realizat de MIR Research și reprezintă una dintre contribuțiile UNSAR la ABS.

Astfel, analiza detaliază una dintre cele mai sensibile componente ale bunăstării în România și completează rezultatele prezentate anterior în comunicatul general al Barometrului. Sănătatea este evaluată inclusiv prin intermediul componentelor referitoare la Prevenție, Factori de risc pentru sănătate și Sănătate mintală.

La Prevenție, România înregistrează 519 decese evitabile la 100.000 de locuitori, cel mai mare nivel din regiune, indicând lacune în accesul la servicii medicale de screening și în monitorizarea preventivă a sănătății.

Referitor la factori de risc, țara noastră rămâne printre primele din regiune la consumul de alcool, fumat și sedentarism. Totodată, 59,7% dintre români sunt supraponderali – un nivel care afectează profund calitatea vieții și generează presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate. În rândul copiilor, situația este la fel de îngrijorătoare: 28% sunt supraponderali, indicator care semnalează riscuri majore pentru sănătatea viitoarelor generații.

La sănătate mintală, România înregistrează un nivel ridicat al fenomenului de bullying: 1 din 4 elevi este victimă, un procent peste media OCDE. Datele arată niveluri mai mari decât cele raportate în Polonia (18% pentru fete și băieți) sau Ungaria (21% dintre fete și 16% dintre băieți), semnalând o fragilitate emoțională accentuată, în special în rândul tinerilor.

Organizația menționează că, în acest context, este importantă sprijinirea accesului la servicii medicale de calitate, ceea ce se poate realiza inclusiv prin dezvoltarea asigurărilor voluntare de sănătate. Acestea contribuie, în plus, și la reducerea presiunii asupra sistemului public.

De asemenea, datele din Barometrul Bunăstării confirmă nevoia unor soluții integrate, în care prevenția, educația pentru sănătate și mecanismele de protecție financiară să funcționeze complementar, pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a reduce vulnerabilitățile actuale.

UNSAR reamintește faptul că Barometrul Bunăstării oferă pentru prima dată o imagine integrată asupra bunăstării populației, construită pe metodologii internaționale, completate cu indicatori specifici contextului românesc. În baza acestor rezultate, care reprezintă o bază solidă de plecare, Alianța pentru BunăStare va veni cu propuneri concrete de politici publice orientate spre reziliență, prevenție și creșterea calității vieții.

ABS – Alianța pentru BunăStare este o platformă colaborativă care reunește companii, organizații, instituții publice și experți pentru a promova măsuri preventive și a îmbunătăți calitatea vieții în România. Ne propunem să facem din România un model de bune practici în ceea ce privește sănătatea, educația și pilonul social, aliniindu-ne cu standardele OCDE și având ca obiectiv crearea unei societăți durabile și prospere.