Primele șase economii din UE sunt de acord cu supravegherea centralizată a piețelor financiare

Miniștrii de Finanțe din primele șase economii din Uniunea Europeană au convenit o poziție comună la propunerea Comisiei Europene privind supervizarea pieței de capital, a anunțat vineri ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, transmite Reuters.

Pentru a facilita fluxul de capital între cele 27 de țări ale UE, Comisia Europeană a propus la finele anului trecut, printre altele, centralizarea supravegherii platformelor de tranzacționare transfrontaliere semnificative, a contrapărților centrale și a furnizorilor de servicii de criptoactive. Luxemburgul, Irlanda și alte câteva țări ale UE au fost reticente față de această idee, care vizează o mai bună integrare a piețelor de capital din UE printr-o supervizare comună, mutând-o de la autoritățile naționale la Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) cu sediul în Paris.

Eforturile de a superviza jucătorii de pe piața financiară la nivelul UE și nu la cel național fac parte din încercările, conduse de Franța și Germania, de a spori competitivitatea blocului comunitar, afectat de creșterea slabă și concurența strânsă din SUA și China.

Potrivit analiștilor, lipsa unor piețe de capital mai integrate a frânat investițiile și inovarea în UE, precum și apariția unor sisteme de pensii mai bune și un rol internațional mai mare pentru moneda euro.

Supervizarea infrastructurii semnificative a pieței va fi transferată gradual către ESMA în Paris, au convenit miniștrii din Germania, Franța, Italia, Polonia, Spania și Țările de Jos, care s-au întâlnit joi la Berlin pentru a discuta cum să avanseze uniunea piețelor de capital.

‘Faptul că primele șase economii din Uniunea Europeană sunt pregătite să lase în urmă interesele naționale și să meargă înainte împreună este un semnal important pentru întreaga Uniunea Europeană’, a declarat Lars Klingbeil.

Structura de guvernanță a ESMA trebuie să fie eficientă: expertiza, supervizarea, experiența pieței și echilibrul geografic trebuie să joace un rol decisiv. În plus, costurile trebuie să fie ținute sub control iar responsabilitatea trebuie asumată de ESMA, se arată în documentul convenit vineri de oficiali și analizat de Reuters.

Celelalte 21 state membre UE încă trebuie să aprobe propunerile. Ministrul german de Finanțe a declarat că se așteaptă ca pachetul să fie adoptat până la finalul anului.

De asemenea, cei șase oficiali au convenit consolidarea puterilor autorităților UE de supervizare în domeniul criptoactivelor, și reducerea barierelor la finanțarea transfrontalieră, pentru a ajuta finanțarea companiilor, se arată în document.