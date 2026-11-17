Deficiențele tehnice ale furnizorilor externi reprezintă o sursă mai mare de îngrijorare privind probleme tehnice pentru băncile din zona euro decât încercările de fraudă, se arată într-un raport dedicat stabilității financiare al Băncii Centrale Europene, transmite Reuters.

Acțiunile răuvoitoare au reprezentat o pondere relativ mică a marilor incidente cibernetice la băncile din zona euro de la începutul lui 2025 și până în septembrie 2026, majoritatea acestora având un impact redus. În contrast, aproximativ o treime din incidentele cibernetice au provenit de la furnizori terți folosiți de bănci, în special pentru sistemele lor IT, conform BCE.

Instituția atrage atenția că externalizarea către mari furnizori ar putea îmbunătăți reziliența băncilor deoarece aceștia ‘au deseori acces privilegiat la modele de AI de ultimă generație cu potențial cibernetic ridicat și dețin expertiza pentru a face ca lucrurile să funcționeze. Pe de altă parte, creează ‘dependențe’ problematice deoarece acești mari furnizori au sediul mai ales în afara blocului comunitar, se arată în raport.

Un efort coordonat este necesar între bănci, companii tehnologice și autorități pentru a îmbunătăți reziliența la atacurile provocate cu ajutorul AI. În cadrul acestor eforturi, băncile trebuie să le spună clienților să dețină ‘suficient numerar’ în cazul în care banca lor este afectată, potrivit Băncii Centrale Europene.