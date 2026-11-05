Eurostat: Inflația în zona euro, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Rata anuală a inflației în zona euro a ajuns în octombrie la cel mai ridicat nivel începând din toamna lui 2023, iar tendința ar urma să continue, pe fondul creșterii prețurilor la energie, menținând presiunile pentru o nouă majorare a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană (BCE), în decembrie, transmite Reuters.

Potrivit unei estimări preliminare publicate miercuri de Eurostat, inflația în cele 21 de națiuni care împart euro a accelerat la 4% în octombrie, de la 3,8% luna precedentă, influențată aproape în întregime de creșterea prețurilor la energie, pe măsură ce prețurile la petrol și gaze naturale s-au majorat, iar rafinăriile și-au crescut marjele. Analiștii se așteptau la o inflație de 4% luna precedentă.

Datele Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat o majorare de 20,8% în ritm anual în octombrie, după o creștere de 18,9% luna precedentă.

Estimarea publicată miercuri de Eurostat este una preliminară, urmând ca datele revizuite, care să includă și datele privind inflația în Uniunea Europeană, să fie date publicității în data de 18 noiembrie.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și combustibili, a rămas stabilă luna trecută, la 2,5%, deși prețurilor serviciilor au crescut până la 3,3%, de la 3,2%.

Piețele se așteaptă la două – trei majorări ale dobânzilor de către BCE în 2027.

BCE se așteaptă acum ca rata anuală a inflației în zona euro să rămână peste 4% în primul semestru din 2027, înainte de a scădea spre finalul lui 2027.