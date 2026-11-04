Țările din zona euro vor nominaliza până în 6 noiembrie candidații la conducerea Băncii Centrale Europene

Guvernele țărilor din zona euro li s-a cerut să trimită până în 6 noiembrie propuneri de candidați pentru funcția de președinte al Băncii Centrale Europene (BCE), a anunțat marți un purtător de cuvânt al Eurogrup (miniștrii de Finanțe din zona euro), transmit Bloomberg și Reuters.

La reuniunea Eurogrup din 9 noiembrie vor fi luate în considerare nominalizările.

În 29 octombrie, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că va demisiona în 7 februarie 2027, cu aproximativ opt luni înainte de expirarea mandatului său, pentru a putea vorbi mai liber despre chestiuni care nu țin de politica monetară.

În vârstă de 70 de ani, Christine Lagarde se află la conducerea BCE din noiembrie 2019, după ce anterior a condus Fondul Monetar Internațional. În mod normal, mandatul lui Lagarde la vârful BCE urma să se încheie la 31 octombrie 2027. În trecut, Lagarde și-a exprimat interesul de a contribui la discuțiilor din timpul alegerilor prezidențiale din Franța, de anul viitor.

Succesorul lui Christine Lagarde va fi numit de statele membre UE pe baza recomandării țărilor din zona euro.

Până acum printre candidați se află foștii guvernatori ai băncilor centrale din Țările de Jos și Spania, Klaas Knot și Pablo Hernandez de Cos.

Chiar dacă toți liderii celor 21 de state din zona euro au un cuvânt de spus în desemnarea președintelui BCE, istoria sugerează că orice candidat de succes trebuie să aibă sprijin atât german, cât și francez pentru a obține postul.