Christine Lagarde (BCE): Așteptările inflaționiste pe termen lung rămân ancorate în pofida războiului

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat vineri că așteptările inflaționiste pe termen lung în zona euro rămân în linii mari ancorate, chiar dacă criza energiei provocată de evoluțiile din Orientul Mijlociu continuă să majoreze inflația și să afecteze economia, transmite agenția turcă de presă Anadolu și Reuters.

Adresându-se jurnaliștilor după reuniunea Eurogrup (miniștrii de Finanțe din zona euro), Lagarde a afirmat că BCE își menține angajamentul ferm în privința stabilității prețurilor, pe fondul incertitudinii ridicate provocate de șocul energetic. Acest șoc are efecte semnificative directe și indirecte asupra economiilor UE, a avertizat Lagarde, adăugând că i-a informat pe miniștri în legătură cu evoluțiile recente privind inflația și decizia de politică monetară a BCE din aprilie.

Analiștii se așteaptă ca BCE să majoreze costurile de împrumut la reuniunea de politică monetară din 11 iunie, după ce rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 3% în aprilie, de la un nivel de 2,6% în martie, mult ținta pe termen mediu a BCE, de 2%.

Așteptările inflaționiste pe termen lung în zona euro rămân în linii mari ancorate, în pofida presiunilor în sens ascendent asupra inflației și în sens descendent asupra activității economice. Implicațiile războiului asupra inflației pe termen mediu și asupra activității economice depind de intensitatea și durata șocului energetic, precum și de magnitudinea efectelor sale indirecte, a explicat Lagarde.

Oficialul a dat asigurări că BCE este determinată să stabilească politica monetară într-un mod care să asigure stabilizarea inflației la ținta instituției pe termen mediu de 2%.

Întrebată despre viitoarea reuniune a BCE din 11 iunie, Lagarde a refuzat să dea indicii clare: ‘Vom continua să urmăm la fiecare ședință o abordare în funcție de date pentru a stabili cea mai adecvată politică monetară pentru a ajunge la ținta noastră de inflație pe termen mediu de 2%’.

Lagarde le-a spus miniștrilor de Finanțe din zona euro că dacă vor relaxa prea mult politica fiscală pentru a atenua impactul prețurilor la energie, BCE va reacționa cu dobânzi mai ridicate. Măsurile de politică fiscală menite să țină sub control șocul prețurilor energiei ar trebui să fie temporare, direcționate și proporționale. Orice deviere de la aceste principii va avea efecte negative și va duce la o modificare a politicii monetare, a apreciat șeful BCE.

În aprilie, Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a șaptea ședință consecutivă, dar a semnalat preocupările sale crescânde privind majorarea inflației, întărind pariurile că vor fi mai multe majorări de dobânzi anul acesta, începând din iunie.

‘Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%. Riscurile de creștere a inflației și riscurile de scădere a economiei s-au intensificat. Cu cât mai mult va continua războiul și cu cât mai mult prețurile la energie rămân ridicate, cu atât mai puternic va fi impactul asupra inflației și a economiei’, se arată în comunicatul de presă publicat după a treia reuniune a BCE din acest an.