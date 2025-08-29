Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că gazele nu se scumpesc iar la energie electrică lucrează pentru scăderea preţului la consumatorul final, prin mecanisme prin care se regleazî atât piaţa cât şi creşterea capacităţilor de producţie.

Bogdan Ivan: ”Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final, prin mecanisme prin care reglăm atât piaţa cât şi creşterea capacităţilor de producţie”, a spus Bogdan Ivan la Antena 3.

El a precizat că cea mai de fond este creşterea capacităţilor de producţie, dar efectele aici o să le vedem începând cu un an şi jumătate.

”Am calculat exact pe fiecare proiect în parte, am stabilit responsabili, am făcut personal întâlniri cu toţi factorii implicaţi, îi verific în fiecare săptămână cum evoluează fiecare în aceste proiecte, iar în următorul an şi jumătate vom pune în producţie la nivel naţional aproape 2000 de megawatts producţie”, a mai spus ministrul.