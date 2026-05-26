Gazele naturale s-au ieftinit în Europa după ce SUA au anunțat progrese către un acord cu Iranul

Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au scăzut luni pe fondul semnalelor că SUA și Iranul sunt aproape de un acord care ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, o zonă vitală pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial, transmite Bloomberg.

În jurul orei 8:56 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, cotațiile futures la gaze naturale erau în scădere cu 4,9%, până la 46,32 de euro pentru un megawatt-oră (MWh), iar anterior au înregistrat o scădere de până la 6,7%, după ce președintele Donald Trump a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că ‘negocierile se desfășoară într-un mod ordonat și constructiv’, deși a adăugat că SUA nu se va grăbi să încheie un acord.

În mod normal, cea mai mare parte a gazelor din Orientul Mijlociu merge în Asia, dar perturbările persistente ale livărilor prin Strâmtoarea Ormuz ar putea intensifica concurența pentru o ofertă globală limitată de gaze naturale lichefiate. Acest lucru ar complica eforturile Europei de a-și reumple depozitele de gaze înainte de iarna viitoare.

În prezent, gradul de umplere a depozitelor de gaze din Europa se situată la aproximativ 38%, semnificativ sub media din ultimii cinci ani pentru această perioadă a anului, care se situează la puțin peste 50%. Deși este normal ca stocurile să scadă iarna și să fie reumplute vara, campania din acest an a decolat lent.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că un anunț este posibil să fie făcut în următoarele ore cu privire la un acord cu Iranul, care ar putea pune capăt oficial războiului din Orientul Mijlociu. ‘Cred că este posibil ca, în următoarele ore, lumea să primească vești bune’, le-a declarat Rubio reporterilor la New Delhi.

Cu toate acestea, există în continuare unele neclarități cu privire la modul în care vor fi abordate diferențele importante, inclusiv soarta programului nuclear al Iranului. Agenția de știri Tasnim din Iran a declarat că proiectul de acord ar putea încă să nu se finalizeze, deoarece SUA obstrucționează unele clauze cheie, inclusiv cererea de deblocare a activelor sale.