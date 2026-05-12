Ivan: Când decizi ca peste 90% din fondurile SAFE să nu le aduci în industria din România e o eroare strategică

România are capabilități de producție în domeniul militar și este o eroare strategică faptul că s-a decis ca peste 90% din fondurile SAFE să nu fie aduse în industria națională, susține fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

‘E un subiect care nu e în zona mea de expertiză (SAFE – n.r.), dar cred că era extrem de important ca partea cea mai mare a acelor bani să fie folosiți în România. Am fost o scurtă perioadă și ministru al Economiei și România are niște capabilități extraordinare în zona industriei de apărare, ca producție. Există legea offset, care permite ca orice achiziție militară să fie produsă în România în proporție de până la 80%. Adică există legislație. Iar în clipa în care tu decizi, nu știu în ce formulă, pentru că nici eu, nici colegii mei din Partidul Social Democrat nu am fost consultați și informați pe acest subiect, tu decizi că peste 90% din acești bani, care sunt împrumutați de către țara noastră și care vor fi plătiți înapoi cu dobândă în următorii zeci de ani, să nu-i aduci în industria din România, în producția din țara noastră, să dai locuri de muncă, să aduci valoare adăugată în țara noastră, consider că e o eroare strategică majoră. În condițiile în care România are capabilități de producție în domeniul militar. Așa că eu cred că trebuia gândit altfel. Trebuia făcută o discuție foarte serioasă cu toate partidele, pentru că nu este ceva secret, o discuție foarte serioasă cu industria de apărare din țara noastră, pentru ca România să producă’, a afirmat Bogdan Ivan, prezent la Black Sea and Balkans Security Forum.

El a menționat că, dincolo de importanța economică, ar trebui avută în vedere importanța strategică de a avea capabilitățile în țară și de a produce muniție, asigurând în acest fel securitatea țării.

Totodată, fostul ministru al Energiei a vorbit și despre negocierile pentru formarea unui nou guvern și s-a arătat optimist că președintele Nicușor Dan va reuși să medieze această situație, că se va contura cât mai repede o majoritate și că vom avea un guvern funcțional.

Pe de altă parte, referindu-se la deconectarea automată de la rețea a Unității 2 de la Cernavodă, fostul ministru a semnalat că ar putea dura câteva săptămâni până când unitatea va fi repornită.