Bolojan: Pachetul legislativ privind salarizarea unitară trebuie gândit să intre în vigoare etapizat

Noul pachet legislativ privind salarizarea unitară trebuie gândit astfel încât să intre în vigoare etapizat, pentru că nu se pot corecta imediat dezechilibrele care au fost acumulate timp de mai mulți ani, a declarat premierul Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel întrebat ce se va întâmpla cu Legea salarizării unitare.

‘În ceea ce privește întrebarea legată de salarizarea unică, aceasta este un angajament în PNRR, este în responsabilitatea Ministerului Muncii și sunt convins că se lucrează la simularea și la pregătirea acestui pachet în așa fel încât, până în vară, când trebuie să facem și această reformă, să avem pachetul de salarizare unică. Dacă ar fi să fac niște aprecieri legate de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, dacă vă aduceți aminte, am mai încercat salarizări unice, dar n-au rezistat foarte mult timp, pentru că în permanență s-a intervenit pe ele, s-au făcut tot felul de modificări. Și ceea ce trebuie să facem la modul cât se poate de serios este să gândim un pachet de salarizare care să intre etapizat, în timp, pentru că nu poate intra de pe o zi pe alta, pentru că n-ai cum să corectezi imediat dezechilibrele care au fost acumulate în toți acești ani’, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a adăugat că există diferențe de salarizare între anumite zone, între ministere.

‘Unii și-au inclus sporurile în salarii, unii și-au adăugat sporurile peste salarii și deci e o situație foarte diversă, dar acest lucru trebuie făcut la modul serios, pentru că este singura șansă pentru a reașeza structura de cheltuieli a statului român, pentru a o face corectă, echitabilă, în așa fel încât, pe de o parte, să atragem și oameni valoroși în sectorul public, printr-o salarizare cât mai bună, dar în același timp să existe o gândire care să fie de natură a putea fi suportată de veniturile pe care România le încasează în această perioadă’, a declarat Bolojan.