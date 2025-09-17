Bosch reduce costurile cu 2,5 miliarde de euro pe an, pe fondul dificultăților din sectorul auto

Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, a anunțat măsuri severe de reducere a costurilor, pe fondul crizei din industria auto, transmite DPA.

Markus Heyn, șeful diviziei de mobilitate, și Stefan Grosch, directorul serviciului de resurse umane, au dat interviuri publicațiilor Stuttgarter Zeitung și Stuttgarter Nachrichten în care au anunțat reducerea costurilor cu 2,5 miliarde de euro pe an.

Compania cu sediul în Gerlingen, lângă Stuttgart, lucrează de ceva timp la un plan de reducere a costurilor. Totuși, conducerea grupului german nu a specificat un obiectiv precis privind economiile. Noi concedieri sunt inevitabile, se arată într-un comunicat al Bosch.

”Întreaga industrie trece printr-o transformare substanțială, trebuie să ne concentrăm în continuare pe menținerea competitivității noastre. Primele măsuri importante au fost adoptate, dar mai sunt multe de făcut”, a declarat Heyn.

Grosch a explicat că în următorii ani va fi redus semnificativ decalajul de cost iar rezultatele se vor vedea cel târziu în 2030.

Din 2023, Bosch a implementat un program de concedieri, în special în sectorul aprovizionării. Mii de concedieri au loc în întreaga lume, majoritatea în Germania. Grosch și Heyn nu au specificat câți angajați vor mai fi concediați.

Frank Sell, președintele Consiliului angajaților de la divizia de aprovizionare, a informat că deja au fost luate măsuri extinse de reducere a costurilor, și așteaptă informații actualizate de la conducerea companiei.

Criza din sectorul auto a afectat semnificativ Bosch.

Săptămâna trecută, directorul general Stefan Hartung anunța, în marja Salonului auto de la Munchen, că Bosch se așteaptă ca presiunile competitive din sector să continue anul viitor, în condițiile în care industria se confruntă cu sporirea barierelor comerciale și scăderea prețurilor.

În 2026 vom vedea în continuare evoluții tehnologice și inovații semnificative în sectorul auto global, a declarat șeful Bosch.

”Dar credeți-mă, industria va rămâne sub presiune. Va continua să fie limitată în privința volumelor. Ajustările structurale vor continua iar sectorul auto va rămâne extrem de competitiv, va fi o luptă pentru fiecare cent”, a avertizat acesta.

Declarațiile lui scot în evidență multiplele crize care afectează producătorii auto din Europa și, prin extensie, furnizorii lor, inclusiv taxele vamale impuse de SUA importurilor de mașini și componente, al căror impact, susține Hartung, încă nu poate fi cuantificat.

Acesta se așteaptă ca următoarele luni să aducă claritate în această privință și a adăugat că actuala situație, în care taxele vamale americane de 27,5% încă sunt menținute, chiar dacă UE face eforturi pentru ca Washingtonul să le reducă la 15%, încă nu poate fi descrisă ca fiind stabilă.

Hartung a declarat că vânzările Bosch ar putea crește cu aproximativ 2% în 2025, de la 90,5 miliarde euro în 2024, dar este prea curând pentru a avansa o cifră fermă. Grupul previziona un avans al vânzărilor de 1% – 3% anul acesta.