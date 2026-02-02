Profitul Bosch, afectat de sporirea concurenței și costurile legate de disponibilizări

Furnizorul de componente auto Bosch a raportat un declin de 45% al profitului operațional, în cursul anului trecut, transmite DPA.

Datele preliminare arată că profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) s-a situat în 2025 la 1,7 miliarde de euro (2,02 miliarde de dolari). Este cel mai redus nivel al profitului din ultimii patru ani, performanța companiei fiind afectată de costurile de miliarde de euro cu concedierea a mii de angajați.

Veniturile au crescut ușor, anul trecut, comparativ cu 2024, până la 91 miliarde de euro.

Directorul general al companiei, Stefan Hartung, a admis că firma nu și-a îndeplinit obiectivele. ‘Realitatea economică este de asemenea reflectată în rezultatele noastre. 2025 a fost un an dificil, și uneori dureros, pentru Bosch’, a declarat Hartung.

Bosch, cel mai mare furnizor mondial de componente auto, se confruntă de câțiva ani cu incertitudinile geopolitice și sporirea concurenței, dar în 2025 acestea au fost exacerbate de efectele taxelor vamale americane.

Industria auto, pentru care Bosch livrează componente, se confruntă ea însăși cu dificultăți, și a trebuit să facă față crizei provocate de perturbarea aprovizionării de semiconductori de la Nexperia.

Hartung a atras atenția asupra intensificării concurenței din partea furnizorilor din China, ceea ce înseamnă că, în unele domenii, Bosch nu mai este competitiv și trebuie să reducă din costuri.

‘Lucrăm din greu la costurile materiale și de aprovizionare, folosim AI intensiv pentru a ne spori productivitatea, și analizăm cu atenție fiecare investiție’, a adăugat șeful Bosch.

Pentru asigurarea competitivității pe termen lung, compania trebuie să-și eficientizeze semnificativ activitatea, ceea ce va necesita concedieri, a avertizat compania.

Reprezentanții Bosch au anunțat, în septembrie 2025, că firma va renunța la încă 13.000 de angajați, pe lângă programele aflate în derulare. Deși concedierile ar urma să ducă la reducerea costurilor pe termen lung, acestea afectează, în prezent, profiturile companiei.

‘Costurile unor soluții acceptabile din punct de vedere social afectează semnificativ rezultatele noastre’, a afirmat directorul financiar al companiei, Markus Forschner.

Anul trecut, Bosch a pus deoparte aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru compensațiile de concediere alte costuri legate de disponibilizări. De asemenea, profitul a fost afectat de majorarea taxelor vamale.

La finalul anului 2025, compania avea aproximativ 412.400 de angajați, pe plan mondial, cu 5.400 mai puțini decât în 2024.

‘Presiunile legate de prețuri și de concurență vor spori probabil din nou, și vom vedea pentru prima dată impactul deplin al taxelor vamale mai ridicate’, a afirmat Forschner.

Acesta se așteaptă, totuși, la progrese semnificative în implementarea măsurilor de reducere a costurilor și, ca rezultat, la îmbunătățirea veniturilor.