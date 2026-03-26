BSH încheie anul 2025 cu o cifră de afaceri de 15 miliarde de euro

BSH Electrocasnice a generat o cifră de afaceri de 15 miliarde de euro în anul financiar 2025. Comparativ cu 2024, rezultatul arată o scădere de 1,6% în euro, influențată de evoluția cursului de schimb. Calculată însă în monedele locale ale piețelor în care compania operează, aceasta indică o creștere de 2,8%. Astfel, cel mai mare producător de electrocasnice din Europa a raportat creșteri ale vânzărilor în regiunile America de Nord, Europa și piețele emergente.

„Am traversat cu bine vremuri dificile. Vorbim despre un an cu multe obstacole, dar care a demonstrat că strategia noastră pentru viitor dă rezultate”, subliniază dr. Matthias Metz, CEO în cadrul BSH.

Anul financiar 2025 a fost marcat de numeroase provocări, inclusiv în ceea ce privește piețele imobiliare aflate în continuare sub presiune, dar și numeroase tensiuni geopolitice. În același timp, rezultatele din regiunile cu evoluții pozitive arată că strategia BSH dă rezultate. Prin portofoliul său solid de branduri, decizii strategice clare, investiții atent planificate și un portofoliu de produse adaptat nevoilor pieței, producătorul de electrocasnice și-a consolidat poziția în regiuni-cheie și a deschis noi oportunități de dezvoltare.

BSH își consolidează poziția prin creșterea cifrei de afaceri în America de Nord, Europa și piețele emergente

Pe piața din America de Nord, BSH și-a majorat cifra de afaceri cu peste +5% în monedă locală, ceea ce înseamnă o creștere de +0,4% în euro, pe fondul evoluției dolarului american. Acest rezultat s-a datorat în principal creșterii brandurilor premium precum Gaggenau și Thermador, dar și segmentelor de frigidere incorporabile și plite pe gaz. În același timp, BSH a continuat să investească în consolidarea brandului Bosch, măsură menită să îi întărească prezența și poziția competitivă.

În ciuda presiunii asupra prețurilor, Europa a înregistrat o creștere a vânzărilor de 1,2%. Astfel, BSH a reușit să inverseze tendința anilor anteriori, chiar și în condiții dificile de piață. Creșterea de 4% a vânzărilor în segmentul incorporabil și evoluțiile pozitive din piețele locale, inclusiv în Germania, Regatul Unit, Spania, Țările de Jos și Italia, subliniază ambiția BSH de a modela piețele în calitate de lider european în producția de electrocasnice.

O creștere stabilă a vânzărilor de +2,3% în euro (și chiar +24% în monedă locală) a fost înregistrată și în regiunea piețelor emergente, care include Turcia, Europa de Est, Orientul Mijlociu, India și Africa. Un catalizator al acestei majorări este prezența unei noi o unități regionale de producție în Cairo. Mai mult, pentru a reflecta dimensiunea, dinamismul și importanța strategică a pieței indiene, țara va fi organizată ca regiune independentă, Regiunea India, începând cu anul acesta.

Doar China a înregistrat o scădere a vânzărilor de -7,1% în euro, respectiv -3,2% în monedă locală, într-un climat de piață care a rămas dificil. Cu toate acestea, BSH a reușit să își mențină poziția de producător principal non-chinez de electrocasnice de pe piață.

Majoritatea familiilor de produse au o traiectorie în creștere

Multe dintre familiile de produse ale BSH se află într-o tendință de creștere, în pofida condițiilor dificile.

BSH a înregistrat o revenire în segmentul electrocasnicelor pentru gătit, iar vânzările de cuptoare au crescut cu 2% comparativ cu anul anterior, iar cele de plite și hote cu 2,6%, cu un interes tot mai mare pentru plite cu hote integrate. Segmentele de electrocasnice pentru spălarea vaselor (+2,1%) și bunuri de consum (+0,1%) au înregistrat, de asemenea, o evoluție pozitivă.

Departamentul de servicii pentru clienți al BSH, un factor-cheie în asigurarea longevității produselor și a satisfacției consumatorilor și partenerilor de retail, a continuat, de asemenea, să crească, cu un avans ușor al vânzărilor de +0,3% comparativ cu anul anterior. Cifra de afaceri a scăzut în segmentele de refrigerare (-4%) și îngrijirea rufelor (-1%). Acest lucru a fost cauzat, în principal, de mediul competitiv de piață, care a fost evident în special în regiunea Chinei, unde cifra de afaceri a scăzut în ambele categorii de produse.

Inovațiile importante consolidează strategia de viitor a BSH

În 2025, BSH a demonstrat încă o dată capacitatea de a dezvolta soluții, prin inovații direcționate, care îi inspiră pe consumatori în viața de zi cu zi, le ușurează activitățile și creează valoare adăugată concretă. Investițiile direcționate către cercetare și dezvoltare au asigurat o atenție și mai mare acordată consumatorului, dar și o pregătire mai rapidă pentru piață a produselor și inovațiilor. Aceste investiții au ajuns la un total de 847 milioane de euro, mai exact un procent de 5,6% din vânzările anuale, comparativ cu anul anterior.

„Inovațiile lider de piață, susținute de investițiile și cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, reprezintă unul dintre motoarele de creștere ale BSH”, declară Dr. Thorsten Lücke, CFO în cadrul companiei.

În plus, BSH a menținut un nivel ridicat de investiții strategice, orientate spre viitor, în valoare de 463 milioane de euro, adică 3,1% din cifra de afaceri, susținând astfel planul de extindere. Acestea au fost direcționate către digitalizare, inteligență artificială, îndeplinirea cerințelor tot mai ridicate de securitate pentru infrastructura IT, servicii pentru clienți, dar și prezență în piață și vânzări.

Soluții inovatoare pentru consumatorii exigenți

Succesul acestei strategii pe termen lung a fost evident în 2025 prin numeroase produse noi, inovații de pionierat și un accent pe tehnologiile susținute de AI.

„Nu este vorba doar despre tehnologie, ci despre soluții care fac utilizarea electrocasnicelor pur și simplu mai convenabilă și mai fiabilă. Acestea, combinate cu expertiza noastră în inginerie, design și aplicații, pot duce la produse adaptate constant nevoilor consumatorilor noștri”, a declarat dr. Matthias Metz.

Printre altele, BSH a prezentat primul robot aspirator cu mop incorporabil din lume sub brandul Bosch, care este integrat în bucătărie, precum și primul sertar cu abur din lume sub brandurile Bosch, Siemens și Neff, cu o funcție completă de gătire cu abur.

Familia de produse a bunurilor de larg consum, în special aparatele pentru îngrijirea podelelor, roboții de bucătărie și espressoarele automate, a reprezentat un punct central al inovației pe parcursul anului 2025. Vânzările robotului de bucătărie Bosch Cookit cu funcție de gătire, precum și vânzările espressoarelor automate, au crescut. BSH a valorificat un potențial suplimentar de dezvoltare prin intrarea în noi segmente cu Bosch Air Fryers și roboții de aspirare și spălare Bosch Spotless.

Un alt punct central pentru BSH îl reprezintă soluțiile conectate și susținute de AI, care oferă beneficii concrete și fac viața de zi cu zi vizibil mai ușoară. Astfel, electrocasnicele se transformă din ajutoare discrete în companioni inteligenți. Un exemplu de astfel de aplicație este primul convertor AI de rețete din lume pentru Bosch Cookit, care transformă rețetele online în programe de gătit ghidat, extinzând astfel la infinit gama de rețete. BSH stabilește standarde și în domeniul controlului vocal. Este vorba despre primul cuptor cu control vocal complet integrat, susținut de AI, care este deja disponibil pe piața din China încă de la începutul anului, urmând ca în viitorul apropiat să fie lansate și alte aplicații în segmentul îngrijirii rufelor.

Perspective pentru anul financiar 2026

Piețele vor rămâne volatile în acest an, iar BSH rămâne convinsă de corectitudinea și necesitatea strategiei sale.

„O revenire reală a piețelor nu este previzibilă, pentru că nu ne așteptăm la factori favorabili nici în 2026. Avem, însă, baza necesară pentru a ne afirma chiar și în piețe dificile. La fel ca în 2025, principiul nostru călăuzitor este să demonstrăm reziliență și să investim în viitor. Exact asta vom continua să facem, în mod consecvent și hotărât, și anul acesta. Obiectivul nostru este să modelăm piețele prin decizii clare și implementarea consecventă a strategiei noastre pe termen lung,” rezumă Dr. Matthias Metz, CEO în cadrul companiei.