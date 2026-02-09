UniCredit și-a îmbunătățit estimările de profit după un rezultat record în 2025

Grupul bancar italian UniCredit a anunțat luni că își propune să realizeze un profit net de 11 miliarde de euro în acest an, după ce în 2025 a depășit previziunile analiștilor, câștigurile fiind impulsionate de participațiile la băncile rivale achiziționate în cadrul strategiei de expansiune a directorului general Andrea Orcel, transmite Reuters.

UniCredit, care anterior prognoza că în 2027 va realiza un profit net de 10 miliarde de euro, a informat luni că are ”ambiția de a ajunge la 13 miliarde de euro în 2028”, după o creștere medie ”excepțională” de 7% pe an în perioada 2026-2028.

Sub conducerea lui Orcel, UniCredit a cheltuit miliarde de euro din rezervele sale mari de numerar pentru a deveni principalul acționar al Commerzbank din Germania și al Alpha Bank din Grecia, deși nu a reușit să preia controlul complet la cele două bănci.

UniCredit, care are operațiuni importante și în Germania, Austria și Europa de Est, a înregistrat un profit net de 2,17 miliarde de euro pentru al patrulea trimestru al anului trecut, peste estimările analiștilor de 1,96 miliarde de euro, și un rezultat net record de 10,6 miliarde de euro pentru întregul an 2025, în creștere cu 14% față de anul precedent.

UniCredit, care este prezentă și pe piața din România, și-a stabilit un obiectiv ambițios de a ajunge la un profit net de 13 miliarde de euro până în 2028 și a promis în același timp că va distribui acționarilor aproximativ 30 de miliarde de euro pe parcursul a trei ani.

UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o Bancă Comercială Pan Europeană cu o ofertă unică de servicii în Italia, Germania, Europa Centrală și de Est. În România, UniCredit Bank este una dintre principalele instituții financiare, oferind servicii și produse de înaltă calitate pentru toate categoriile de clienți.