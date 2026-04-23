Tavex România accelerează creșterea în 2025: cifră de afaceri de 46 de milioane de euro și aproape 500 kg de aur vândut

Tavex România, parte a grupului Tavex, unul dintre cei mai mari comercianți de aur de investiții din Europa de Nord, anunță rezultate financiare solide pentru anul 2025, marcate de o creștere accelerată a veniturilor și de un interes tot mai mare al românilor pentru aurul de investiții.

Compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 46 de milioane de euro din vânzarea de aur de investiții, în creștere cu aproximativ 40% față de nivelul de 35 de milioane de euro raportat în 2024. La nivel total, veniturile Tavex România, incluzând toate liniile de business, au ajuns la 65 de milioane de euro, comparativ cu 45 de milioane de euro în anul anterior.

Creșterea a fost susținută în principal de majorarea cererii pentru aur, pe fondul contextului macroeconomic și geopolitic global, dar și al evoluției prețului metalului prețios. În același timp, interesul investitorilor români pentru diversificarea economiilor a continuat să crească, chiar dacă piața locală rămâne mai puțin dezvoltată comparativ cu alte state europene.

„Observăm o maturizare treptată a pieței locale. Deși investitorii români sunt încă reticenți în comparație cu cei din alte țări din Uniunea Europeană, nivelul de conștientizare privind beneficiile aurului de investiții este în creștere de la an la an”, a declarat Victor Dima, Manager de Trezorerie, Tavex România.

Aproape 500 kg de aur vândut în 2025

În 2025, Tavex România a vândut aproximativ 490 kg de aur de investiții, în creștere față de circa 450 kg în 2024. Evoluția vine în contextul unei piețe puternic influențate de factori emoționali, investitorii reacționând la incertitudinile economice, inflație și conflictele geopolitice prin orientarea către active considerate sigure.

În ceea ce privește structura vânzărilor, preferințele clienților au rămas similare anilor anteriori. Lingourile de aur continuă să domine, reprezentând aproximativ 70% din totalul vânzărilor, în timp ce monedele de aur acoperă restul de 30%.

Pe segmentul de argint, preferințele sunt diferite: aproximativ 70% dintre clienți optează pentru monede, în principal datorită denominațiilor mai accesibile, în timp ce lingourile, disponibile în general în unități mai mari, reprezintă restul vânzărilor.

La nivel de volum, compania a comercializat în 2025 peste 35.000 de lingouri de aur și peste 4.500 de monede de aur. În același timp, vânzările de argint au inclus peste 13.000 de monede și peste 100 de lingouri.

Peste 100.000 de clienți și schimbări în comportamentul de consum

Tavex România a deservit peste 100.000 de clienți unici în 2025, un nivel similar cu cel din 2024. Cu toate acestea, structura cererii s-a modificat semnificativ: numărul clienților interesați de produse de investiții a crescut cu 15-20%, în timp ce segmentul de schimb valutar a înregistrat o scădere similară. Această schimbare reflectă atât interesul tot mai mare pentru aur, cât și tendința generală de reducere a utilizării numerarului.

Totodată, 60-70% dintre clienți au fost investitori noi, ceea ce confirmă extinderea bazei de clienți și atragerea unui public aflat la început de drum în zona investițiilor.

Cererea pentru aur de investiții în 2025 a fost susținută de mai mulți factori globali și locali, printre care: incertitudinile economice și geopolitice, creșterea prețului aurului la niveluri record, interesul crescut al băncilor centrale pentru rezervele de aur, fluxurile puternice către ETF-uri, nivelul redus al dobânzilor reale.

În acest context, aurul a continuat să fie perceput ca o soluție viabilă pentru protejarea economiilor și diversificarea portofoliilor.

Perspective pentru 2026

Pentru 2026, Tavex România anticipează o continuare a creșterii pieței aurului de investiții, în special pe fondul potențialului încă ridicat de dezvoltare la nivel local. Evoluția cererii va depinde în mare măsură de contextul economic și geopolitic internațional.

Compania își va menține direcția strategică axată pe educarea pieței și sprijinirea clienților în luarea unor decizii informate pentru protejarea economiilor.

Tavex colaborează în prezent cu unele dintre cele mai importante rafinării și monetării la nivel global, inclusiv Münze Österreich, PAMP, Argor-Heraeus, Valcambi Suisse, Perth Mint și The Royal Mint, oferind clienților produse certificate și recunoscute internațional.