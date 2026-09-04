BTA: Bulgaria, România și Grecia pregătesc proiecte comune în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei

Ministerele Transporturilor din Bulgaria, România și Grecia vor depune candidaturi comune cu ocazia apelului pentru proiecte din 2026, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), sectorul transport, 2021-2027, transmite BTA.

Apelul pentru proiecte este deschis până în data de 6 octombrie 2026 și acoperă două domenii: Pachetul de Coeziune și Pachetul de Mobilitate Militară.

Proiectele propuse sunt situate în principal de-a lungul axelor centrale și vestice ale coridorului european de transport Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee, precum și de-a lungul secțiunilor conectate ale Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T).

Inițiativa este implementată pe baza unui Memorandum privind Cooperarea Transfrontalieră Consolidată în cadrul Platformei Coridorului Marea Neagră-Marea Egee și al Planului de Acțiune însoțitor, semnat la Bruxelles în 3 decembrie 2025. Documentele stabilesc un cadru pentru planificarea, pregătirea, finanțarea și implementarea coordonată a proiectelor prioritare de transport transfrontalier de-a lungul coridoarelor europene de transport Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee și Rin-Dunăre.

În cadrul Pachetului de Coeziune, sunt planificate studii de prefezabilitate pentru tronsonul de cale ferată Mihaylovo-Dimitrovgrad, precum și pentru construcția tronsonului de cale ferată Lyubimets-Svilengrad-frontiera cu Grecia.

Pachetul de Mobilitate Militară include extinderea porțiunii de la capătul autostrăzii Struma și până la punctul de trecere a frontierei Kulata (construcție), un studiu al proiectului autostrăzii Veliko Tărnovo-Nikolaevo-Maritsa și electrificarea tronsonului de cale ferată cuprins între Podul peste Dunăre și Gara Triaj Ruse (construcție). Proiectele vizează crearea condițiilor pentru o deplasare mai rapidă și mai eficientă a pasagerilor și a mărfurilor, consolidarea rezilienței infrastructurii de transport și a lanțurilor de aprovizionare și contribuie la dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare, inclusiv a infrastructurii care sprijină mobilitatea militară.

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