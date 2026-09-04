Energie

BTA: Bulgaria, România și Grecia pregătesc proiecte comune în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei

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Foto: BTA

Ministerele Transporturilor din Bulgaria, România și Grecia vor depune candidaturi comune cu ocazia apelului pentru proiecte din 2026, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), sectorul transport, 2021-2027, transmite BTA.

Apelul pentru proiecte este deschis până în data de 6 octombrie 2026 și acoperă două domenii: Pachetul de Coeziune și Pachetul de Mobilitate Militară.

Proiectele propuse sunt situate în principal de-a lungul axelor centrale și vestice ale coridorului european de transport Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee, precum și de-a lungul secțiunilor conectate ale Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T).

Inițiativa este implementată pe baza unui Memorandum privind Cooperarea Transfrontalieră Consolidată în cadrul Platformei Coridorului Marea Neagră-Marea Egee și al Planului de Acțiune însoțitor, semnat la Bruxelles în 3 decembrie 2025. Documentele stabilesc un cadru pentru planificarea, pregătirea, finanțarea și implementarea coordonată a proiectelor prioritare de transport transfrontalier de-a lungul coridoarelor europene de transport Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee și Rin-Dunăre.

În cadrul Pachetului de Coeziune, sunt planificate studii de prefezabilitate pentru tronsonul de cale ferată Mihaylovo-Dimitrovgrad, precum și pentru construcția tronsonului de cale ferată Lyubimets-Svilengrad-frontiera cu Grecia.

Pachetul de Mobilitate Militară include extinderea porțiunii de la capătul autostrăzii Struma și până la punctul de trecere a frontierei Kulata (construcție), un studiu al proiectului autostrăzii Veliko Tărnovo-Nikolaevo-Maritsa și electrificarea tronsonului de cale ferată cuprins între Podul peste Dunăre și Gara Triaj Ruse (construcție). Proiectele vizează crearea condițiilor pentru o deplasare mai rapidă și mai eficientă a pasagerilor și a mărfurilor, consolidarea rezilienței infrastructurii de transport și a lanțurilor de aprovizionare și contribuie la dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare, inclusiv a infrastructurii care sprijină mobilitatea militară.

Știre selectată de BTA pentru promovare și publicare de către AGERPRES, fără intervenție asupra textului, în conformitate cu acordul de colaborare dintre cele două agenții.

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