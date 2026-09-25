Codirlașu (CFA România): Indicatorul de încredere a scăzut în august, pe fondul înrăutățirii anticipațiilor privind economia

Indicatorul de încredere a scăzut în luna august, în contextul înrăutățirii anticipațiilor de evoluție a economiei românești, susține președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.

”Indicatorul de încredere a scăzut în luna august, în contextul înrăutățirii anticipațiilor de evoluție a economiei românești. Consistent cu înrăutățirea încrederii în economie s-au înrăutățit și anticipațiile de evoluție a cursului de schimb și a ratelor de dobândă. De asemenea, participanții anticipează continuarea situației de stagflație (inflație ridicată combinată cu stagnare economică)”, a declarat Adrian Codirlașu, într-un comunicat transmis joi AGERPRES.

Astfel, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut cu 4,8 puncte în luna august, la valoarea de 39,5 puncte. Indicatorul condițiilor curente a rămas constant, iar cel al anticipațiilor a scăzut cu 7,2 puncte, atingând valoarea de 40,8 de puncte.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2027) s-a redus ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 6,09%, iar 84% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală a acesteia.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, 90% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,3122 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,3628 lei pentru un euro.

Sondajul CFA anticipează o creștere a economiei românești de numai 0,1% în acest an și un deficit bugetar de 5,8% din PIB.

”Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a scăzut față de exercițiul anterior cu 0,2 puncte procentuale și a înregistrat o valoare medie a anticipațiilor de 5,8% din PIB. Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 au rămas în jurul lui 0% (0,1%), fiind înregistrate și opinii de recesiune. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni”, menționează CFA România.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 47% dintre participanți anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, iar restul este împărțit în mod egal (câte 26%) între scădere și creștere. De asemenea, 63% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 32% că sunt corect evaluate.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă și o întrebare referitoare la anticipațiile privind evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, participanții anticipează un preț (media anticipațiilor) de 87 de dolari/baril.

”Însă incertitudinea rămâne la un nivel ridicat”, se mai arată în sondajul CFA.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 15 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condițiile curente, referitoare la mediul de afaceri și piața muncii, și anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piața muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociația are peste 265 de membri, deținători ai titlului de CFA.