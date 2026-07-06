Bulgaria și România, țările UE cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale în luna mai

Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au crescut atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană (UE) în luna mai, însă România se numără printre statele membre cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale în ritm anual, arată datele publicate luni de Eurostat.

Conform acestor date, prețurile producției industriale au crescut cu 5,9% în zona euro și cu 5,7% în UE. Cu excepția Luxemburgului, prețurile producției industriale au crescut în majoritatea statelor membre, însă cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Bulgaria (19,3%) și România (13,5%). Eurostat precizează că evoluția prețurilor producției industriale în UE a fost influențată în special de un avans de 14,3% al prețurilor la energie.

De la o lună la alta, prețurile producției industriale au crescut cu 0,2% atât în zona euro cât și în UE. Și în acest caz, România se numără printre țările cu cele mai importante creșteri ale prețurilor, cu un avans de 1,1%, creșteri mai mari fiind înregistrate în Cipru (3,6%), Irlanda (2,8%), Țările de Jos (1,9%), Suedia și Estonia (ambele cu 1,8% ) și Letonia (1,4%).

Modificarea prețurilor la porțile fabricilor este pusă de obicei pe seama consumatorilor finali și de aceea poate fi un indicator al evoluției inflației pe care Banca Centrală Europeană o vizează prin politica sa monetară.

Săptămâna trecută, Institutul Național de Statistică (INS) a dat publicității propriile date, conform cărora prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 12,1%, în luna mai 2026 față de aceeași perioadă din anul anterior.

Raportat de la un an la altul, pe marile grupe industriale, cele mai mari creșteri de prețuri au fost consemnate în industria energetică (+23,75%), industria bunurilor intermediare (+9,09%), industria bunurilor de capital (+5,94%), industria bunurilor de uz curent (+5,19%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (+2,22%).

Potrivit sursei citate, în funcție de secțiuni și diviziuni, prețurile producției industriale au crescut semnificativ în Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+21,33%, față de luna mai din 2025), apoi în Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+13,74%), în industria prelucrătoare (+8,89%) și în industria extractivă (+7,79%).

La nivel comparativ, mai vs aprilie 2026, prețurile producției industriale au înregistrat o majorare de 1,4%.

Astfel, industria bunurilor intermediare a consemnat prețuri mai mari cu 2,41%, industria bunurilor de folosință îndelungată – un plus de 1,38%, iar industria bunurilor de capital – un salt de 1,35%.

De asemenea, de la o lună la alta, prețurile practicate în Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-au majorat cu 1,97%, cele din industria prelucrătoare, cu 1,25%, în timp ce pe segmentul industriei extractive creșterea a fost de 0,41%, iar în distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, de 0,33%.