Cafeaua nu se va ieftini prea curând, în pofida reducerii tarifelor vamale americane

Iubitorii de cafea care speră la o ieftinire rapidă, de la cotațiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult, deoarece reducerea așteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, susține compania italiană care se ocupă cu prăjitul cafelei Illycaffe SpA, transmite Bloomberg.

Firma italiană, cunoscută pentru espresso-ul de lux vândut în cutii argintii și roșii, intenționează să majoreze din nou prețurile în ianuarie, după două creșteri din acest an, a declarat directorul general Cristina Scocchia într-un interviu.

Prețurile la boabele de cafea Arabica au crescut la un nivel record luna trecută, când tarifele vamale americane pentru principalul exportator mondial de cafea, Brazilia, au coincis cu recoltele slabe la nivel global. Prețurile au scăzut ușor după ce președintele american Donald Trump a extins reducerile tarifare la cafeaua braziliană, dar rămân la niveluri istorice ridicate.

‘Există o limită cu privire la cât de mult poate absorbi o companie un anumit nivel al prețului cafelei verzi, care este unul nesănătos de ridicat’, a spus Scocchia, referindu-se la creșterea costurilor cu boabele neprăjite. ‘Vom crește prețurile în toate țările și pe toate canalele’, a adăugat Scocchia.

Deciziile Illycaffe vor fi probabil copiate de alte firme care se ocupă cu prăjitul cafelei, deoarece prețurile de consum nu au ajuns încă din urmă prețurile materiilor prime. Orice creștere a prețurilor cafelei pe rafturile magazinelor tinde să aibă o întârziere de ‘câteva luni’ sau uneori chiar un an, potrivit lui Carlos Mera, șeful departamentului de cercetare pentru piața de mărfuri agricole la Rabobank. Carlos Mera se așteaptă să vadă și mai multe creșteri de prețuri în lunile următoare.

Illycaffe se așteaptă că prețurile boabelor de cafea neprăjită să se stabilizeze undeva între 2,80 și 3 dolari pe livră în a doua jumătate a anului 2026, ceea ce este încă peste media ultimilor cinci ani.

‘Speram la o scădere mult mai dramatică’, a declarat Scocchia. Industria cafelei se confruntă cu o situație ‘foarte, foarte dificilă’ din cauza prețurilor persistent ridicate ale boabelor neprăjite, o situație care în opinia lui Scocchia are legătură mai mult cu speculațiile decât problemelor reale de aprovizionare.

Firma italiană și-a menținut strategia de aprovizionare din Brazilia în perioada în care au fost în vigoare tarifele americane, deoarece are amestecuri unice care necesită cafeaua braziliană. Acum Illycaffe intenționează să încheie parteneriate de producție în SUA, care este responsabilă pentru 20% din cifra sa de afaceri.

Illycaffe a subliniat că, în pofida prețurilor ridicate, cererea de cafea a rămas rezistentă, compania așteptându-se ca piața să continue să crească într-un ritm de o singură cifră.