Germania a detronat SUA din poziția de cel mai mare cumpărător de cafea braziliană

Germania a devenit în 2025 cel mai mare cumpărător mondial de cafea braziliană, detronând SUA, care a căzut pe locul secund după ce a impus tarife vamale semnificative, transmite DPA.

Potrivit Consiliului exportatorilor de cafea din Brazilia (Cecafe), anul trecut Germania a importat 5,4 milioane de saci de cafea braziliană, de câte 60 de kilograme fiecare, echivalentul a 13,5% din exporturile totale ale Braziliei.

SUA, în mod tradițional cel mai mare client pentru cafeaua braziliană, a coborât pe locul al doilea, cu importuri de 5,3 milioane de saci, în scădere cu 33% față de anul precedent. Cecafe a declarat că scăderea a fost determinată în mare măsură de tarifele vamale de până la 50% impuse de președintele SUA, Donald Trump.

Directorul Cecafe, Marcio Ferreira, a declarat că livrările către SUA s-au redus cu 55% în perioada cuprinsă între începutul lunii august și sfârșitul lunii noiembrie, când au fost impuse tarife mari la toate soiurile de cafea braziliană.

Trump a impus tarifele la o gamă largă de produse alimentare braziliene, ca răspuns la procedurile penale împotriva fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, un aliat politic al președintelui SUA. Bolsonaro a fost condamnat ulterior și execută o pedeapsă de peste 27 de ani de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat.

Pe măsură ce prețurile alimentelor din SUA au crescut, Trump a redus în mare parte tarifele vamale, în noiembrie.

În total, Brazilia a exportat anul trecut 40 de milioane de saci de cafea, în scădere cu aproximativ 20% față de anul precedent. În ciuda volumului mai mic, veniturile din exporturile de cafea au crescut cu 24%, ajungând la un record de 15,5 miliarde de dolari.

Ferreira a declarat că livrările mai slabe au reflectat diminuarea stocurilor, după exporturile record din 2024, precum și pierderile provocate recoltei de fenomenele meteo nefavorabile, adăugând însă că prețurile globale mai puternice au compensat din plin pentru scăderea volumului exporturilor.

Brazilia este singura țară producătoare care exportă cafea în peste 120 de țări și acoperă peste o treime din piața globală. După Germania și SUA, alți mari cumpărători de cafea braziliană sunt Italia, Japonia și Belgia.

În ceea ce privește tipurile de cafea, arabica, cea mai înaltă calitate, a reprezentat 80,7% din exporturile Braziliei, urmată de canephora (10%) și cafea instant (9,2%).