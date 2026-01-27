Călătorii cu abonamente pe trenurile CFR Călători pot rezerva locul direct din aplicația descărcată pe telefon

Călătorii care au abonamente pe trenurile CFR Călători pot să își rezerve locul direct din aplicația descărcată pe telefon, după ce compania a introdus o nouă funcționalitate în aplicația ‘CFR Călători bilete online’.

‘CFR Călători anunță introducerea unei noi funcționalități în aplicația disponibilă pentru telefon ‘CFR Călători bilete online’, menită să îmbunătățească experiența de călătorie a pasagerilor. Noua actualizare permite călătorilor care dețin abonamente (adulți, elevi și studenți), atunci când doresc să meargă cu trenuri care au regim de rezervare, să își poată rezerva locul în tren direct din aplicația descărcată pe telefon’, potrivit unui comunicat al companiei, remis marți AGERPRES.

Funcționalitatea este activă și poate fi utilizată deja, atât pentru abonamentele digitale afișate pe telefon sub formă de cod QR, cât și pentru abonamentele încărcate pe cardul de transport.

‘CFR Călători continuă astfel demersurile de digitalizare și modernizare a serviciilor, având ca obiectiv creșterea calității și accesibilității transportului feroviar pentru toți călătorii’, se arată în comunicat.