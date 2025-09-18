CE: Țările din mecanismul de apărare SAFE vor avea aceeași rată a dobânzii atractivă

Comisia Europeană a acordat sumele privind mecanismul de apărare SAFE pe baza solicitărilor statelor membre și toate țările vor avea aceeași rată a dobânzii atractivă, a declarat, miercuri, Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanți ai mass-media din România despre Politica Europeană de Apărare.

‘Am acordat sumele pe baza solicitărilor statelor membre. Desigur, avem alte instrumente pentru a ajuta și pentru a verifica dacă România nu intră într-un deficit prea mare. Dar, dacă acești bani au fost alocați provizoriu, este pentru că noi credem că, într-adevăr, România are mai întâi nevoie să obțină acești bani, fiind o țară de primă linie. În al doilea rând, credem că ratele dobânzilor vor fi suficient de interesante. Dar care ar fi rata dobânzii pentru România? Este puțin prea devreme să spunem, dar va fi o rată a dobânzii comună. Din discuțiile în curs, toate statele membre vor avea aceeași rată a dobânzii atractivă’, a adăugat purtătorul de cuvânt.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor anunțate, recent, de Comisia Europeană în valoare de 150 de miliarde de euro.

‘România a primit a doua cea mai mare sumă. Din cele 150 de miliarde de euro, a primit aproape 17. Cum am calculat toate acestea? Am primit informații de la 19 state membre. Majoritatea și-au exprimat suma minimă pe care o doresc, altele până la o sumă maximă. Alte țări membre ne-au transmis o singură cifră, de exemplu, Spania a cerut un miliard de euro, pentru că nu are nevoie mai mult. Polonia a solicitat mult, 45 de miliarde de euro, de aceea a primit 43 în cele din urmă. Cum am calculat toate acestea pentru a fi echitabili? Am luat suma minimă. Și suma minimă a tuturor statelor membre împreună a ajuns de fapt la doar 127 de miliarde, ceea ce înseamnă că pachetul nostru era suficient de mare pentru a satisface suma minimă pentru fiecare stat membru’, a explicat Thomas Regnier.

Potrivit acestuia, niciun stat membru nu a beneficiat de un tratament preferențial din partea Comisiei Europene.

El a precizat că următorii pași vor trebui să-i facă țările care au solicitat sume privind mecanismul de apărare SAFE.

‘Este în competența completă a statelor membre, care își pot construi acum planurile naționale. Așadar, vor spune cu ce state membre doresc să se asocieze. Își vor stabili proiectele și apoi le vor prezenta Comisiei până la 30 noiembrie’, a mai declarat Regnier.

Acesta a menționat că, în cazul problemelor legate de apărare, statele membre ale UE decid singure politicile proprii.

‘Abordarea noastră, a Comisiei, este piața internă pentru apărare. Putem ajuta la conectarea punctelor dintre anumite state membre? Putem ajuta la acordarea de împrumuturi mai atractive pentru a stimula statele membre să investească? Acestea sunt lucruri pe care le putem face. Dar putem configura proiectele? Le spunem statelor membre cum trebuie să își investească banii? Nu. Apărarea rămâne o competență națională. Nu ne atingem de problematica trupelor, care sunt o competență națională. Deci, desigur, nu vom înlocui niciodată competența statelor membre în domeniul apărării’, a conchis purtătorul de cuvânt.

Mecanismul SAFE este un instrument financiar temporar, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, care își propune să sprijine apărarea colectivă europeană prin stimularea cooperării industriale și reducerea fragmentării pieței de echipamente de apărare. România a fost unul dintre cele 19 state membre care și-au exprimat interesul pentru acest program.