Comisia propune o nouă autorizare a serviciilor mobile prin satelit pentru reziliența și competitivitatea UE

Comisia Europeană a adoptat o propunere privind selectarea furnizorilor de servicii mobile prin satelit (MSS) care vor fi autorizați să utilizeze banda de frecvență armonizată de 2 GHz după 2027, când expiră licențele actuale, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Spectrul pentru serviciile mobile prin satelit este un atu strategic pentru a permite utilizarea comercială inovatoare, precum și pentru securitate și apărare. Banda MSS de 2 GHz este ideală pentru serviciile Direct-to-Device (D2D), oferind capacități critice de comunicare și asigurând accesul la internet de mare viteză în zonele fără acoperire terestră.

Comisia propune instituirea unei proceduri de selecție la nivelul UE pentru alocarea acestui spectru. Acordarea unei autorizații la nivelul UE pentru utilizarea benzii de frecvență de 2 GHz pentru serviciile mobile prin satelit în toate statele membre ale UE va asigura coerența în materie de reglementare în întreaga UE și va permite operatorilor să dezvolte și să furnizeze servicii la nivel transfrontalier.

Spectrul ar fi împărțit astfel: o treime din banda MSS de 2 GHz ar urma să fie dedicată utilizării guvernamentale, de exemplu pentru comunicații critice, securitate și servicii militare care urmează să fie furnizate de un operator din UE. Operatorul va asigura integrarea cu capacitățile actuale și viitoare ale infrastructurii programului Uniunii privind conectivitatea securizată IRIS.

De asemenea, două treimi din banda MSS de 2 GHz ar fi dedicate utilizării comerciale, cum ar fi serviciile D2D pentru dispozitivele mobile, asigurând acoperirea mobilă acolo unde rețelele terestre nu sunt disponibile. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru Internet of Things, cum ar fi trackere de fitness personale, de monitorizare a energiei, și dispozitive de răspuns de urgență. Spectrul din această bandă ar fi împărțit în mod egal pentru: utilizarea benzii de către operatorii din UE care intră pe piață, pentru a încuraja diversificarea furnizorilor și pentru a stimula intrarea pe piață a furnizorilor din UE, și utilizarea benzii de către operatorii din UE și din afara UE.

Disponibilitatea în timp util a unor servicii prin satelit sigure, reziliente, performante și inovatoare va consolida competitivitatea și capacitățile critice de comunicații ale UE. Conectivitatea prin satelit este o componentă esențială a suveranității noastre tehnologice, a securității și a apărării UE, apreciază Executivul comunitar.