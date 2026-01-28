CE vrea să ajute Google să-și respecte obligațiile în materie de interoperabilitate și de partajare a datelor de căutare online

Comisia Europeană a inițiat marți două seturi de proceduri de specificare pentru a ajuta Google să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (DMA).

Procedura de specificare formalizează dialogul de reglementare al Comisiei cu Google cu privire la anumite aspecte ale respectării de către acesta a două obligații prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Prima procedură se referă la obligația care revine Google în temeiul articolului 6 alineatul (7) din Regulamentul privind piețele digitale de a asigura pentru dezvoltatorii terți interoperabilitatea liberă și efectivă cu elemente hardware și software controlate de sistemul de operare Android al Google. Procedurile de marți se axează pe caracteristicile utilizate de propriile servicii de inteligență artificială (IA) ale Google, cum ar fi Gemini. Executivul comunitar intenționează să precizeze modul în care Google ar trebui să le acorde furnizorilor terți de servicii de IA acces la fel de eficace la aceleași caracteristici ca cele disponibile pentru propriile servicii ale Google. Scopul este de a se asigura că furnizorii terți au șanse egale de a inova și de a concura în peisajul IA care evoluează rapid pentru dispozitivele mobile inteligente.

A doua procedură se referă la obligația care îi revine Google în temeiul articolului 6 alineatul (11) din Regulamentul privind piețele digitale de a le oferi furnizorilor terți de motoare de căutare online acces în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii la datele anonimizate privind ierarhizarea, interogările, click-urile și vizualizările deținute de Google Search. Această procedură se axează pe domeniul de aplicare al datelor, pe metoda de anonimizare, pe condițiile de acces și pe eligibilitatea furnizorilor de roboți de chat IA de a accesa datele. Respectarea efectivă a normelor și accesul la un set de date utile le vor permite furnizorilor terți de motoare de căutare online să își optimizeze serviciile și să le ofere utilizatorilor alternative reale la Google Search, a precizat Executivul comunitar.

Comisia va încheia procedurile în termen de șase luni de la inițierea acestora. În următoarele trei luni, Executivul comunitar va comunica Google constatările sale preliminare, în care va prezenta proiectele de măsuri pe care intenționează să le impună Google pentru a asigura respectarea efectivă de către acesta a Regulamentului privind piețele digitale. Vor fi publicate rezumate neconfidențiale ale constatărilor preliminare și ale măsurilor avute în vedere, astfel încât părțile terțe să își poată prezenta observațiile.

Aceste proceduri, care, prin natura lor, nu implică o poziție cu privire la respectarea Regulamentului privind piețele digitale, nu aduc atingere competențelor Comisiei de a adopta o decizie de constatare a nerespectării de către un controlor de acces a oricăreia dintre obligațiile prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale, inclusiv posibilității de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu.

Regulamentul privind piețele digitale urmărește să asigure existența unor piețe contestabile și echitabile în sectorul digital. Acesta reglementează controlorii de acces, adică platformele digitale mari care furnizează un punct de acces important între întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online și consumatori și a căror poziție le poate conferi puterea de a crea un blocaj în economia digitală.

La 6 septembrie 2023, Comisia Europeană a desemnat Google Search, Google Play, Google Maps, YouTube, sistemul de operare Google Android, Google Chrome și Google Shopping ale Google Inc., precum și serviciile sale de publicitate online drept servicii de platformă esențiale. Din 7 martie 2024, Google trebuie să respecte pe deplin toate obligațiile aplicabile prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale în ceea ce privește serviciile desemnate.

‘Instrumentele de inteligență artificială transformă modul în care căutăm și primim informații online pe telefoanele noastre inteligente și chiar modul în care interacționăm cu dispozitivele noastre. Acest lucru creează noi oportunități. Dorim să maximizăm potențialul și beneficiile acestei schimbări tehnologice profunde, asigurând condiții de concurență deschise și echitabile, care să nu favorizeze doar jucătorii cei mai mari. Prin intermediul procedurilor de astăzi, venim în sprijinul Google cu explicații mai detaliate privind modul în care acesta ar trebui să respecte obligațiile în materie de interoperabilitate și de partajare a datelor de căutare online care îi revin în temeiul Regulamentului privind piețele digitale’, a afirmat Teresa Ribera, vicepreședintă executivă pentru o tranziție curată, justă și competitivă.