Cinci țări UE solicită Bruxelles-ului noi măsuri pentru a proteja industria europeană

Spania, Franța, Italia, Țările de Jos și Lituania au solicitat Comisiei Europene măsuri mai stricte pentru a proteja industria europeană și sectoarele strategice de practicile neloiale din comerțul internațional, transmite EFE.

‘Sistemul comercial multilateral (…) este subminat în prezent de diverși actori și de creșterea practicilor comerciale neloiale. Unii dintre principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene încalcă acest cadru multilateral prin impunerea de noi bariere comerciale sau contribuind la supracapacitatea industrială sistemică și structurală’, susțin cele cinci țări într-un document publicat duminică.

Potrivit unor surse diplomatice, cele cinci țări au prezentat vineri documentul Comisiei Europene, care include diverse propuneri de consolidare a instrumentelor de apărare comercială ale UE.

Propunerile vin cu o săptămână înainte de o reuniune preliminară a colegiului comisarilor europeni privind relațiile blocului comunitar cu China, o țară cu care UE are un deficit comercial de peste 360 e miliarde de euro.

Spania și celelalte țări semnatare ale documentului au solicitat Comisiei Europene să ‘inițieze o reflecție mai amplă’ atunci când există o ‘distorsionare semnificativă a pieței într-un sector specific și în cazul în care niciun instrument de apărare comercială existent nu poate preveni, remedia sau corecta prejudiciul’. În acest context, cele cinci țări au propus crearea unui nou instrument de apărare comercială, ‘mai amplu, intersectorial (…), care ar fi activat atunci când sursele europene de aprovizionare se concentrează peste un anumit prag’.

Pe termen scurt, cele cinci state au îndemnat Comisia să accelereze procesarea cazurilor în urma recentei creșteri masive a cazurilor antidumping și de taxe compensatorii gestionate de executivul european, ceea ce duce la întârzieri din ce în ce mai mari pentru companiile care solicită protecție împotriva practicilor neloiale. În acest scop, țările semnatare au solicitat alocarea mai multor resurse și abandonarea principiului abordării ‘primul venit, primul servit’ în cadrul investigațiilor, acordând o prioritate mai mare anumitor cazuri și sectoare, printre altele din perspectiva securității economice. De asemenea, au solicitat Comisiei să fie mai proactivă în contestarea oricărei măsuri care este în mod clar incompatibilă cu acordurile sau regulile relevante în fața Organului de soluționare a litigiilor (DSB) din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Pe termen mediu, cele cinci țări propun ‘ajustări specifice ale cadrului juridic pentru apărarea comercială, pentru a restabili o concurență loială și condiții de concurență echitabile pe piața UE’, cum ar fi reducerea pragului de 25% pentru valoarea adăugată și a pragului de 60% pentru piesele originare din țară pentru țările terțe care se sustrage taxelor vamale suplimentare ale UE.

‘Pentru companiile și/sau țările integrate vertical, care exercită un control extins asupra economiilor lor, este ușor să eludeze măsurile utilizând o țară terță sau stabilindu-se în UE și modificându-și aprovizionarea astfel încât să scadă puțin sub aceste praguri’, explică cele cinci țări, citând exemplul eludării măsurilor antidumping și compensatorii privind oțelul inoxidabil indonezian prin jurisdicții precum Taiwan, Vietnam sau Turcia.

Pe termen lung, cele cinci state sugerează ‘reforme cheie’ pentru a îmbunătăți setul de instrumente comerciale ale blocului comunitar. Printre altele, subliniază că ar trebui abordată mai bine activitatea transnațională a companiilor din țări afectate de distorsiuni semnificative, care sunt supuse unor măsuri de apărare comercială în țara lor de origine. De asemenea, propun studierea compatibilității cu regulile OMC a unei îmbunătățiri a instrumentului european antisubvenții care ar permite aplicarea taxelor compensatorii la nivel de companie, mai degrabă decât la nivel combinat de țară și produs, ceea ce în prezent poate facilita eludarea acestora.