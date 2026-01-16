CFMOTO a fost cea mai vândută marcă de motociclete din România în 2025

2025 a fost anul schimbării liderului de piață pe segmentul motocicletelor în România, CFMOTO preluând poziția de lider a clasamentului pentru prima dată în istorie, demonstrând astfel consolidarea mărcii pe piața autohtonă.

Conform datelor centralizate pentru anul 2025, CFMOTO a înregistrat un total de 1.715 motociclete înmatriculate, depășind principalii competitori direcți, în contextul creșterii accelerate a vânzărilor pentru acest tip de vehicule. Prin comparație, al doilea competitor din clasament a înmatriculat 1.113 motociclete. Analiza este realizată strict la categoria de motociclete, fără a include alte vehicule precum scuterele sau ATV-urile.

Printre cele mai bine vândute modele se numără:

450MT – 414 unități – Cea mai vândută motocicletă din România în 2025

– 414 unități – Cea mai vândută motocicletă din România în 2025 450CL-C – 200 unități

– 200 unități 700MT – 150 unități

– 150 unități 800MT – 113 unități

– 113 unități 800MT-X – 82 unități

– 82 unități 450SR / 450SR S – peste 170 unități cumulat

« Succesul CFMOTO în 2025 nu este unul izolat, ci rezultatul unei game echilibrate, bine adaptate pieței europene și preferințelor motocicliștilor români. Aceste rezultate confirmă interesul crescut pentru motocicletele din segmentele adventure, naked și sport, acolo unde CFMOTO a investit constant în tehnologie, design și raport calitate–preț », a declarat Sebastian Ivan, Marketing Manager CFMOTO România.

Creșterea accelerată a mărcii este susținută de:

o gamă modernă și coerentă , actualizată constant

, actualizată constant motoare performante , conforme Euro 5+

, conforme Euro 5+ dotări premium disponibile la prețuri competitive

disponibile la prețuri competitive garanție 2+3 ani și rețea de dealeri în expansiune

și rețea de dealeri în expansiune un interes tot mai mare pentru motociclete de cilindree medie, potrivite atât pentru oraș, cât și pentru touring

« Rezultatele din 2025 confirmă faptul că CFMOTO nu este doar un brand în creștere, ci liderul real al segmentului motocicletelor din România. Performanța nu este susținută de volume de flotă, ci de motociclete alese de pasionați, pentru utilizare recreațională, touring sau adventure. CFMOTO privește către 2026 cu obiectivul clar de a-și consolida poziția de lider, prin lansări noi, extinderea rețelei de dealeri și investiții continue în produse adaptate pieței europene. », a adăugat Sebastian Ivan.

Conform rapoartelor oficiale, în România s-au vândut anul trecut 12.845 de unități (motociclete și scutere), în creștere cu 26% față de anul anterior, confirmând preferința tot mai mare a românilor pentru mijloace de transport agile, care să le ofere mai multă libertate de mișcare în special în mediile urbane aglomerate dar și la nivel recreațional.