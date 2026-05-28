Renault ajunge la un acord în Spania privind menținerea producției la două uzine

Renault și sindicatele au ajuns la un acord preliminar în Spania care asigură fabricarea a cinci noi modele în fabricile din Palencia și Valladolid, precum și 6.000 locuri de muncă, a anunțat producătorul auto francez, transmite Reuters.

Înțelegerea acoperă probleme legate de salarii, flexibilitate, angajați și aspecte sociale, în perioada 2026 – 2028.

Pe lângă asigurarea a peste 6.000 locuri de muncă directe în următorii ani, acordul va permite producția de vehicule electrice (EV) în Spania. Țara este al doilea mare producător auto din Europa și în ultimii ani a încercat să tragă noi investiții oferind ajutoare de stat și costuri mai reduse cu energia față d alte state europene.

Înțelegerea va asigura viitorul unității din Valladolid și marchează o schimbare pentru uzina din Palencia, unde va fi utilizată nou platformă RGEV Medium 2.0 pentru vehicule electrice.

Conform condițiilor prezentate la întâlnirea din 7 mai, va fi plafonat numărul zilelor de sâmbătă lucrate și va fi dezvoltat un viitor protocol privind controlul temperaturii și alte îmbunătățiri ale condițiilor de lucru.

Acordul preliminar trebuie acum ratificat de diversele sindicate.

Datele publicate miercuri de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) arată că Renault a înregistrat un declin în aprilie, cota sa de piață scăzând la 10,1% în UE, în condițiile în care volumele de vânzări s-au redus cu 4,3%, până la 98.055 unități. Înmatriculările Dacia au scăzut cu 4,1%, până la 42.219 unități.