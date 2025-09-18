Chirițoiu: Suprareglementarea este o problemă mare în România. Facem lucrurile mai complicate decât ar cere UE

Suprareglementarea este o problemă mare în România și aș spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile mai complicate decât cere Uniunea Europeană (UE), a declarat miercuri președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025.

‘Cred că ne plac reglementările. Poate că ne plac reglementările noastre, dar nu ne plac reglementările altor agenții. Ne-am implicat în multe proiecte pentru a elimina reglementările altor agenții. Lucrăm cu OCDE. Am avut un program de succes cu OCDE pentru a simplifica, a democratiza sectoarele. Recent, am făcut recomandări privind autorizațiile pentru investițiile în energie. Tot cu OCDE am început un proiect pentru a simplifica licențierea proiectelor de producție. Facem multă muncă pentru a elimina reglementările altor autorități. Și uneori chiar vrem să ne analizăm pe noi înșine. Așadar, am fost foarte atenți la cât timp ne ia să aprobăm fuziunile și, mai recent, să aprobăm investițiile străine. Ne implicăm în ambele și le menținem, aș spune, în termene rezonabile. În principiu, toată lumea este pentru reducerea birocrației. Ministerele sunt ca niște silozuri, nu sunt obișnuite să coopereze între ele, iar guvernele de coaliție nu ajută. Când ai guverne de coaliție, desigur, este mult mai dificil pentru ministere să vadă logica cooperării’, a afirmat Chirițoiu.

Potrivit oficialului, suprareglementarea este o problemă mare în România, ‘adică facem lucrurile chiar mai complicate decât ar cere UE’.

‘Sunt complet de acord cu toate criticile aduse modelului european, dar, într-adevăr, este dificil să-l schimb. Așadar, urez mult succes Comisiei Europene să elimine reglementările, să simplifice reglementările pe care le-au introdus în mandatul anterior. Am încredere că, în timp, Europa va găsi o cale de a îmbunătăți toate acestea. Supra-reglementarea este o problemă mare și aici. Aș spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile chiar mai complicate decât ar cere UE. De obicei, toată lumea merge la autoritate și spune: ‘Da, dar este o regulă a UE. Nu putem schimba nimic pentru că asta e de la UE !’. Ceea ce este adevărat, dar nu pe deplin adevărat… Pe de altă parte, ori de câte ori are loc un dezastru, se spune: ‘Ei bine, de fapt, întâlnirea nu a fost în regulă, deci nu sunt suficiente reglementări’. Tendința este de a dereglementa, dar de fiecare dată când are loc un eveniment nefericit, tendința va fi de a restricționa reglementările’, a spus șeful autorității de concurență.

Acesta a adăugat că dereglementarea reprezintă ‘modul ieftin de a încerca să stimulăm economia’, pentru că ‘nu costă bani’.

‘În România, am făcut foarte bine în ceea ce privește PIB-ul, dar cred să suntem într-un fel de capcană a venitului mediu. Zona euro nu merge atât de bine, Germania nu ne mai trage în sus așa cum o făcea, iar noi, în România, am epuizat instrumentul cheltuirii banilor pentru a genera creștere. Avem un deficit bugetar uriaș și foarte puțină creștere de arătat. Deci, pentru mine, dereglementarea este modul ieftin de a încerca să stimulăm economia. Dereglementarea nu te costă bani. Este ceva ce ține de noi și o putem face singuri’, a precizat Bogdan Chirițoiu.

Experți de renume și lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai sectorului public din România și din țările din Europa de Sud-Est participă, în perioada 17 – 18 septembrie, la cea de-a doua ediție a evenimentului Impact Bucharest.

Discuțiile din cele două zile de conferință vor fi axate pe teme precum: dezvoltare economică, inovație și modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale și globale poate aduce beneficii României.

De asemenea, pe agendă se vor regăsi subiecte diverse de la apărare și securitate cibernetică, transformare sustenabilă, digitalizare, viitorul orașelor, până la dezvoltarea economiei globale și a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing și comerț digital.

Printre cei 200 de vorbitori, la eveniment se va afla și fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama.