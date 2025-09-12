Christine Lagarde (BCE): Riscurile la adresa creșterii economiei zonei euro au devenit ‘mai echilibrate’

Riscurile la adresa creșterii economiei zonei euro au devenit ‘mai echilibrate’, iar procesul dezinflaționist s-a încheiat, Banca Centrală Europeană (BCE) continuând să fie ‘într-o poziție bună’ în privința inflației, a declarat joi președintele BCE, Christine Lagarde, transmit Reuters și Bloomberg.

‘Continuăm să fim într-o poziție bună, inflația este unde vrea BCE să fie, iar creșterea economiei zonei euro este solidă’, a afirmat Lagarde după ce Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de joi, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.

Incertitudinile din comerțul mondial s-au atenuat, după o serie de acorduri comerciale încheiate de SUA, inclusiv cu UE, care stabilește taxe vamale de 15% la majoritatea mărfurilor exportate de blocul comunitar către Statele Unite, a adăugat șeful BCE.

Deși oficialii BCE se așteaptă ca anul viitor inflația în zona euro să scadă sub ținta instituției, de 2%, Lagarde a declarat că față de iunie riscurile sunt mai echilibrate: ‘Două lucruri au dispărut de pe radarul nostru în cazul riscurilor. Primul este riscul măsurilor de retorsiune europene, al doilea este diminuarea incertitudinilor comerciale’.

Rugată să comenteze despre situația din Franța și posibilitatea unei intervenții a BCE, Lagarde a spus că piața obligațiunilor suverane din zona euro este ordonată și nivelul lichidităților este adecvat’.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a propulsat marți pe loialul său ministru al Forțelor Armate, Sebastien Lecornu, în funcția de șef al Guvernului, o numire criticată imediat de opoziție. Misiunea lui Sebastien Lecornu este aceea de a construi acorduri politice și de a forma un guvern în încercarea de a contura un buget, sub amenințarea constantă a unei moțiuni de cenzură.

Indiferent de Guvernul instalat la Paris, acesta va conduce o țară a cărei datorie se ridică acum la aproximativ 3.300 miliarde de euro, sau peste 115% din PIB, un procent record pentru zona euro.

Fără vizibilitate când vine vorba de direcția politică viitoare, investitorii cer o primă de risc mai mare pentru a acorda împrumuturi Franței. Creșterea este atât de mare încât randamentul pentru obligațiunile franceze pe zece ani l-a depășit, marți, pe cel al obligațiunilor italiene pentru aceeași scadență, pentru prima dată de la începutul anilor 2000. Franța este, de asemenea, amenințată de o retrogradare a ratingului de către agenția de evaluare Fitch, care va anunța vineri decizia sa.

Christine Lagarde a fost ministru francez de Finanțe în perioada 2007-2011.