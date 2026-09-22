Bundesbank: Inflația rămâne ridicată, iar economia se va redresa în următoarele luni

Inflația în Germania ar urma să rămână la un nivel ridicat, pentru o anumită perioadă, din cauza costurilor mai ridicate la energie legate de conflictul din Iran și a reformei de anul viitor a sistemului de sănătate, a estimat luni Banca Centrală a Germaniei (Budensbak), transmite Reuters.

Cea mai mare economie europeană și-a pierdut avântul pe perioada verii, pe fondul slăbiciunii exporturilor, al consumului și al secetei, dar ar trebui să se redreseze în următoarele luni, se arată în raportul lunar al Bundesbank.

Costul ridicat al vieții și slăbiciunea economiei au devenit probleme din cei în ce mai importante din punct de vedere politic, alimentând insatisfacția alegătorilor față de partidele principale.

Rata inflației, care luna trecută s-a situat la 2,9%, ‘rămâne deocamdată la un nivel ridicat’, pe fondul prețurilor ridicate la combustibili și alte produse petroliere rafinate, al stocurilor scăzute de gaze și al riscurilor extinderii costurilor mai ridicate la energie și către alte sectoare ale economiei, avertizează Bundesbank.

În plus, reformele din sistemul de sănătate, care ar urma să intre în vigoare la începutul lui 2027, alături de modificările normelor de distribuție farmaceutică introduse anul acesta, ar urma să majoreze inflația, temporar, cu aproape o jumătate de punct procentual în primul semestru al anului viitor.

De asemenea, apreciază Banca Centrală a Germaniei, economia țării înregistrează o creștere redusă în acest trimestru. Instituția continuă să se aștepte a o redresare în ultimele trei luni ale anului, sondajele în rândul companiilor arătând perspective mai bune pentru industrie, sprijin fiscal pentru susținerea activității economice și cheltuielile din domeniul infrastructurii care continuă să susțină lucrările de construcții.

‘Totuși, toate acestea depind de modul în care evoluează conflictul din Iran și cât de rapid se normalizează nivelul apei pe căile navigabile importante’, se arată în raportul Bundesbank.

Economia germană a făcut față mai bine decât se aștepta conflictului din Iran și creșterii costurilor energiei, unul dintre motive fiind și investițiile de ordinul sutelor de miliarde de euro în infrastructură și apărare. După o creștere de 0,4% la începutul anului, produsul intern brut (PIB) al Germaniei a urcat cu 0,2% în al doilea trimestru, conform calculelor preliminare.

Bundesbank a anunțat încă de luna trecută că țara se află în sfârșit pe calea redresării, subliniind o expansiune mai bună decât se aștepta în primele două trimestre, precum și o revizuire recentă a datelor care arată un impuls mai puternic decât se estimase anterior de la sfârșitul anului 2023.

Guvernul de la Berlin mizează în acest an pe o creștere a PIB-ului de 0,5% în timp ce previziunile Comisiei Europene pentru Germania arată un avans de 0,6% în acest an.