Christine Lagarde nu exclude o plecare anticipată de la BCE şi lasă deschisă posibilitatea implicării în politica franceză

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat că nu exclude posibilitatea de a-şi încheia mandatul înainte de termen, alimentând speculaţiile privind o eventuală implicare în alegerile prezidenţiale din Franţa din 2027.

Într-un interviu acordat publicaţiei Les Echos, Lagarde, al cărei mandat la conducerea BCE expiră în octombrie 2027, a spus că o plecare anticipată ar fi „posibilă”, însă a subliniat că, în prezent, prioritatea sa rămâne asigurarea stabilităţii preţurilor în zona euro.

„Suntem din nou într-o perioadă de turbulenţe şi cred că, într-un astfel de moment, căpitanul navei BCE ar trebui să rămână la bord”, a afirmat ea.

Lagarde a sugerat însă că ar putea avea un rol în dezbaterea publică din Franţa înaintea alegerilor prezidenţiale. Ea consideră că este important ca „o voce europeană” să fie auzită în campanie, mai ales dacă vor exista propuneri care ar diminua rolul Franţei în Uniunea Europeană.

Întrebată dacă ar putea susţine un candidat sau chiar să intre în cursa prezidenţială, şefa BCE a răspuns că îşi va pune „anumite întrebări”, fără a oferi detalii suplimentare. Ea a adăugat că este foarte posibil să poarte discuţii directe cu unii dintre candidaţi în lunile următoare.

Declaraţiile vin într-un moment sensibil pentru politica franceză. Preşedintele Emmanuel Macron nu mai poate candida pentru un nou mandat, iar sondajele îl plasează în frunte pe liderul partidului de extremă dreapta Jordan Bardella, care susţine o redefinire a relaţiei Franţei cu Uniunea Europeană şi limitarea influenţei instituţiilor europene.

Totodată, Franţa se confruntă cu presiuni fiscale importante. Guvernul încearcă să adopte reduceri bugetare de cel puţin 4 miliarde de euro, în încercarea de a reduce deficitul public şi de a readuce finanţele ţării în limitele cerute de regulile Uniunii Europene până în 2029.

Ministrul francez de Finanţe, Roland Lescure, a declarat că dezbaterile privind alegerile din 2027 nu ar trebui să blocheze adoptarea bugetului din acest an şi a făcut apel la compromis între partidele politice.

Pieţele financiare urmăresc cu atenţie situaţia. În luna februarie, euro s-a depreciat după informaţii potrivit cărora Lagarde ar lua în calcul o plecare anticipată de la BCE, însă banca centrală a precizat atunci că nu fusese luată nicio decizie în acest sens. De această dată, BCE a refuzat să comenteze noile declaraţii ale preşedintei sale.