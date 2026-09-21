Vânzările mondiale de roboți umanoizi au ajuns la 7.000 de unități anul trecut

Aproximativ 7.000 de roboți umanoizi au fost vânduți anul trecut în întreaga lume, pentru a fi utilizați în sectorul industrial și în domeniul serviciilor profesionale, potrivit datelor centralizate de Federația Internațională de Robotică (IFR), informează Reuters.

Acest număr relativ mic contrastează cu previziunile privind o expansiune rapidă a vânzărilor în anii următori, în special în China, cea mai mare piață pentru roboți industriali, țară care, luna trecută, a prezentat roboți umanoizi alergând și boxând în cadrul unei olimpiade dedicate roboților.

Pentru a fi clasificat drept ‘umanoid’ conform criteriilor IFR, un robot trebuie să aibă un aspect asemănător omului și să opereze autonom într-un mediu conceput pentru oameni. Prezența picioarelor nu este o condiție obligatorie.

Datele IFR, consultate de Reuters, oferă una dintre primele evaluări la nivelul întregii industrii pentru o tehnologie care atrage investiții de miliarde de dolari și oferă demonstrații impresionante.

Totuși, numărul roboților umanoizi reprezintă doar ‘un procent’ din populația totală de roboți la nivel global, a declarat pentru Reuters Susanne Bieller, secretar general al IFR, organizație cu sediul la Frankfurt.

Comparativ, în 2024 au fost instalați aproximativ 542.000 de roboți industriali convenționali și s-au vândut alți 199.000 de roboți de serviciu pentru utilizare în transporturi, industria ospitalității și curățenie. Datele aferente anului 2025 privind roboții industriali și cei de serviciu vor fi publicate pe 24 septembrie.

Bieller a precizat că, dintre roboții umanoizi vânduți în 2025, mulți nu au fost utilizați pentru activități productive, ci au fost achiziționați de instituții de cercetare sau de companii care îi folosesc pentru a genera date necesare îmbunătățirii modelelor de inteligență artificială (AI).

Producătorii auto, care se numără printre primii adoptatori ai tehnologiei roboților, derulează proiecte-pilot folosind ‘un număr de roboți de ordinul unităților sau, uneori, al zecilor, în fabricile lor’, a spus Bieller.

IFR colectează date statistice din domeniul roboticii de trei decenii și a început, în premieră, să centralizeze date despre roboții umanoizi, pe lângă cifrele mult mai mari privind roboții industriali și cei de serviciu.

Separat, Bank of America Global Research estimează că, în acest an, vor fi livrați 90.000 de roboți umanoizi, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la 1,2 milioane. Statisticile IFR se bazează pe date furnizate de producători și de asociațiile naționale din industrie; acestea exclud roboții umanoizi destinați consumatorilor individuali și aplicațiilor militare, în timp ce roboții medicali sunt clasificați separat.