Roboții umanoizi intră în etapa aplicațiilor comerciale, pe fondul progreselor AI și al deficitului de forță de muncă

Roboții umanoizi sunt tot mai aproape de utilizarea pe scară largă în fabrici și depozite, pe măsură ce progresele din inteligența artificială și scăderea costurilor accelerează tranziția de la demonstrații tehnologice la aplicații comerciale reale, relevă o analiză eToro.

‘O bandă transportoare și un robot umanoid care sortează colete. Astăzi, aceasta este o imagine neobișnuită. Dar în viitor ar putea deveni ceva obișnuit. Roboții umanoizi trec de la demonstrații care au făcut senzație la primele etape ale comercializării, iar următoarea etapă va fi definită de sarcini practice, costuri mai mici și o inteligență artificială superioară. Cea mai importantă schimbare este că aceste mașini nu mai sunt evaluate doar în funcție de cât de mult se aseamănă cu oamenii, ci și în funcție de capacitatea lor de a lucra în mod fiabil în fabrici, depozite și case. În ultimele șapte zile, mai mulți Figure 03 (F03), cei mai noi roboți ai companiei de AI și robotică Figure, au fost live pe YouTube, sortând colete. Pentru un om, este o sarcină simplă să verifice dacă fiecare colet pus pe banda transportoare are eticheta în jos. Dar pentru un robot este complicat, deoarece coletele au forme și dimensiuni diferite; unele sunt pungi moi cu contur neregulat, altele sunt pătrate, iar altele dreptunghiulare. Unele colete sunt mai umflate decât altele, iar altele sunt cutii de carton de diferite dimensiuni, cu eticheta lipită peste tot. Iar roboții învață din mers. În 137 de ore, au fost sortate peste 170.000 de colete’, a afirmat analistul Bogdan Maioreanu, într-un comunicat.

Conform sursei citate, ceea ce experimentează F03 în activitatea sa de sortare este, de fapt, cea mai mare provocare din domeniul roboticii: inteligența artificială spațială.

‘Și pentru a o putea antrena, are nevoie de date. Spre deosebire de modelele lingvistice antrenate pe texte vaste de pe internet, roboții au nevoie de date de mișcare fizică, care nu prea există. Companiile acoperă această lipsă de date prin simulări virtuale ale sarcinilor, colectând videoclipuri cu oameni care se filmează în timp ce îndeplinesc acele sarcini și prin teleoperare (controlul de la distanță al roboților pentru a înregistra date pentru antrenament). Astăzi, în multe cazuri, roboții au un hardware scump care este mult mai capabil decât software-ul din interior. De aceea avem roboți care dansează și practică kung-fu, mișcări ușor de programat, însă acești roboți foarte capabili nu reușesc să facă patul sau să împăturească rufele curate. Acestea sunt sarcini mult mai dificile datorită varietății obiectelor implicate’, mai arată analiza.

În ciuda obstacolelor, se conturează o tendință tot mai puternică către dezvoltarea roboților umanoizi autonomi multifuncționali, menționează sursa citată.

‘Această tendință este determinată în principal de presiunile economice și de pe piața muncii, precum și de progresele rapide înregistrate în domeniul inteligenței artificiale și al echipamentelor hardware. Companiile și guvernele îi consideră o soluție pentru a face față deficitului cronic de forță de muncă în cazul locurilor de muncă solicitante din punct de vedere fizic și repetitive, asigurând în același timp funcționarea fiabilă și sigură a fabricilor și depozitelor’, susțin autorii cercetării.

Totodată, Morgan Stanley estimează că piața roboților umanoizi ar putea ajunge la cinci trilioane de dolari până în 2050, adoptarea acestora accelerându-se spre sfârșitul anilor 2030 și în anii 2040.

‘Acest calendar este important, deoarece cea mai dificilă parte nu este să faci un robot să meargă, ci să-l faci util, fiabil și suficient de accesibil pentru ca prototipul să fie adoptat la scară largă. Deși se află încă la început, în 2025, piața globală a roboților umanoizi a cunoscut un an de creștere spectaculoasă, condusă de furnizorii chinezi, cu livrări care au depășit 18.000 de unități, potrivit unui raport IDC. Unitree ocupă primul loc la nivel global, cu 5.500 de unități vândute în 2025, în creștere față de aproximativ 1.500 în anul precedent. Modelul său cel mai ieftin, R1, de exemplu, costă doar 5.900 de dolari, în timp ce compania vinde și câini roboți la 1.600 de dolari. Concurentul său, AgiBot, a urmat pe locul al doilea, cu 5.168 de unități vândute, modelul său cel mai ieftin costând 14.500 de dolari’, se menționează în document.

În următorii 2-3 ani, industria roboticii umanoide va intra într-o fază crucială, conform estimărilor IDC. Concurența se va muta de la demonstrațiile tehnice la performanța aplicațiilor în lumea reală. Furnizorii care demonstrează că au capabilități la nivel de sistem și execuție inginerească vor deveni lideri de piață, notează autorul studiului.

În acest tablou general, companiile de robotică aflate în fruntea cercetării ilustrează fiecare un pilon diferit al viitorului. Unitree se concentrează pe accesibilitate și agilitate cu modelul său G1, un umanoid compact, dotat cu numeroși senzori, cu un preț de câteva zeci de mii de dolari, pentru a transforma experimentele în implementări reale.

Agibot se remarcă prin producția de masă timpurie, depășind recent 10.000 de unități produse, cu umanoizii săi utilizați în sortarea logistică, producția inteligentă, inspecția de securitate, curățenie și servicii de ospitalitate.

Noul robot Atlas de la Boston Dynamics urmează o abordare industrială riguroasă, fiind proiectat ca o mașină de nivel enterprise pentru manipularea materialelor și procesarea comenzilor, cu o capacitate puternică de ridicare, o rază de acțiune extinsă și o funcționare robustă în medii reale dificile.

Digit de la Agility Robotics, între timp, câștigă deja salarii în depozite, efectuând sarcini de mutare a containerelor și alte sarcini de manipulare a materialelor în facilități logistice reale în cadrul unor contracte de tip ‘robots-as-a-service’ și este proiectat în mod explicit să funcționeze în medii umane, fără modificări majore de infrastructură.

În timp ce Elon Musk prognozează că roboții umanoizi vor depăși populația umană până în 2040, lansarea Optimus de la Tesla a fost semnificativ mai lentă, a treia generație urmând să fie dezvăluită cândva în această vară.

Potrivit cercetării, Figure promovează narațiunea de uz general în case și fabrici, în timp ce compania dezvoltă o producție de mare volum, astfel încât unitățile F03 să poată fi fabricate ieftin și în serie. Mulți dintre acești roboți sunt deja testați și antrenați în fabrici.

‘Duminică, Figure și-a pus roboții față în față cu un stagiar pentru a vedea cine sortează cel mai mare număr de colete într-un schimb obișnuit de opt ore. În ciuda pauzelor pentru toaletă, prânz și a celorlalte pauze obligatorii, omul a câștigat cu o marjă mică, de puțin peste 1,3% mai multe colete sortate. 2,79 secunde pe colet față de robot, care a fost puțin mai lent, respectiv cu 2,83 secunde pe colet. La finalul provocării, stagiarul Aime a spus că antebrațul său era ‘practic praf’. Oamenii au deschis o băutură rece pentru a sărbători victoria. ‘Aceasta este ultima dată când un om va mai câștiga’, a postat pe X Brett Adcock, CEO-ul Figure. Între timp, robotul a continuat să sorteze coletele, în direct pe YouTube, oferindu-ne o imagine a viitorului apropiat, mai arată analiza.

