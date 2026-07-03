Ungaria avertizează fabricile din industria bateriilor pentru vehicule electrice, după un caz de poluare la Debrețin

Guvernul ungar al noului premier Peter Magyar a amenințat că va închide fabricile din industria bateriilor pentru vehicule electrice care nu respectă standardele de mediu, decizie care ar fi o schimbare majoră de politică față de cea a fostului premier Viktor Orban, care a susținut aceste fabrici, relatează joi Reuters.

Începând din 2021, Orban a mizat mult pe industria bateriilor pentru vehicule electrice, considerând-o un sector de viitor și pentru care a atras investiții străine de aproximativ 26 de miliarde de euro, în special de la producători sud-coreeni și chinezi, transformând astfel Ungaria într-un centru cheie al acestei industrii în Europa.

Însă preocupările legate de mediu, precum și cele de sănătate și siguranță generate de aceste fabrici au intrat în atenție înaintea alegerilor din aprilie, câștigate detașat de actualul premier de centru-dreapta Peter Magyar, care a promis o abordare mai riguroasă față de acest domeniu.

‘Trebuie să restabilim echilibrul dintre dezvoltarea industrială și protecția mediului’, pentru că ‘în ultimii 16 ani acest echilibru s-a înclinat total în favoarea industriei’, a afirmat ministrul ungar al mediului, Laszlo Gajdos, într-o postare pe Facebook miercuri seară.

‘Aceia care încalcă în mod repetat reglementările, care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor ungari și ignoră legile ungare nu au ce căuta în Ungaria’, a indicat ministrul citat, promițând să crească amenzile pentru poluare la cele mai dure niveluri din Europa.

Tot miercuri, primarul orașului Debrețin, Laszlo Papp, membru al partidului conservator Fidesz al lui Orban, a cerut producătorului chinez de piese pentru baterii Semcorp să părăsească acest al doilea oraș ca mărime din Ungaria, în urma descoperii recente a unei situații de poluare a mediului.

Administrația regională i-a suspendat societății Semcorp licența de producție la sfârșitul lunii iunie, după descoperirea unei contaminări extinse cu aluminiu în probele de apă prelevate din puțurile de monitorizare din apropierea fabricii.