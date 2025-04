CNAB a recepționat noi lucrări de modernizare a Aeroportului Henri Coandă

Compania Națională Aeroporturi București anunță că, joi, 17 aprilie, au fost recepționate noi lucrări de modernizare prevăzute în cadrul fazei a treia din proiectul de sistematizare a suprafeței de mișcare a Aeroportului Henri Coandă.

Potrivit unui comunicat al CNAB, investiția a vizat lucrări de amploare la mai multe obiective și face parte din strategia CNAB de creștere a capacității operaționale a Aeroportului Henri Coandă și de optimizare a condițiilor de operare a aeronavelor.

În această fază se construiește o noua cale de rulare a aeronavelor, se modernizează una dintre platformele de staționare a avioanelor și se reabilitează/modernizează o altă cale de rulare.

Prima fază s-a încheiat în iulie 2024 și a inclus lucrări la cele cinci căi de rulare aferente Pistei 08L-26L de decolare/aterizare. A doua etapă a fost recepționată în decembrie 2024 și a vizat lucrări de extindere la Platforma nr. 2, creându-se 9 noi poziții de parcare pentru avioane cod C (ex: Airbus A320, Boeing B737). Aceste poziții pot fi utilizate, de asemenea, pentru parcarea a 3 aeronave cod E (ex: Boeing B777, Airbus A330) și alte 3 avioane cod C.

De asemenea, s-au executat lucrări la una dintre căile de rulare pentru aeronave și s-au modernizat două drumuri care asigură accesul rapid al echipamentelor de handling către avioanele de pe platformele aeroportuare.

Au mai fost realizate lucrări la sistemele de preluare a apelor pluviale de pe suprafețele de mișcare, dar și la sistemul de balizaj. Noile sisteme de balizaj si iluminat cu surse LED sunt realizate cu tehnologii moderne ce asigura o importanta reducere a consumului de energie.

Compania Națională Aeroporturi București asigură coordonarea operațională și managementul celor două aeroporturi ale Capitalei, procesând aproximativ 65% din traficul de pasageri din România.