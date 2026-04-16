CNAB continuă modernizarea Aeroportului „Henri Coandă” și înlocuiește ascensoarele, trotuarele și scările rulante

Trotuarele rulante, lifturile, scările rulante și platformele pentru pasagerii cu mobilitate redusă din Aeroportul ‘Henri Coandă’ vor fi înlocuite și se va realiza un sistem integrat de monitorizare a noilor instalații și echipamente modernizate, în cadrul unui contract în valoare de 24,39 milioane de lei.

‘Compania Națională Aeroporturi București accelerează procesul de modernizare a Aeroportului ‘Henri Coandă’ și anunță finalizarea licitației pentru înlocuirea trotuarelor rulante, lifturilor și scărilor rulante din cadrul aeroportului. Astfel, se vor înlocui 19 ascensoare, 19 scări rulante, patru trotuare rulante, două platforme pentru pasagerii cu mobilitate redusă (PMR) și se vor monta suplimentar alte două astfel de platforme. De asemenea, se va realiza un sistem integrat de monitorizare a noilor instalații și echipamente modernizate’, se arată într-un comunicat al companiei, remis miercuri AGERPRES.

Înlocuirea și modernizarea echipamentelor se va implementa etapizat, în decurs de trei ani, pentru a minimiza disconfortul pasagerilor.

La licitația organizată de CNAB s-a înscris compania TK Elevator Eastern Europe GmbH Viena Sucursala București, ca ofertant-lider, alături firmele TEKA Danes Instal, Mega Moni și Creative Home Construct.

Contractul are valoarea de 24.390.592 lei.