TollRo devine operațional de la 1 octombrie. Rovinieta și tariful de drum, achitate prin noul sistem

Platforma TollRo va deveni operațională de la 1 octombrie 2026, ora 00:00, iar rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo vor putea fi achitate exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, potrivit unui comunicat de presă al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Etapa de testare a platformei, începută la 15 septembrie, se va încheia pe 29 septembrie. În perioada de testare, aplicația mobilă și portalul au fost utilizate în condiții reale, iar funcționalitățile și fluxurile de plată au fost monitorizate și optimizate pe baza sugestiilor utilizatorilor, susțin reprezentanții CNAIR.

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum.

Utilizatorii vor putea achita tariful TollRo fie printr-un tichet de rută, plătit în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin tarifare în funcție de distanța parcursă. În acest ultim caz, traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

De la 1 octombrie, plata și gestionarea serviciilor se vor putea face prin portalul www.etoll.ro și aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru iOS și Android. Rovinieta va putea fi cumpărată și de la distribuitorii autorizați, punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei, precum și prin SMS.

Rovinietele cumpărate până la 30 septembrie prin sistemul actual își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe acestea. Nu este necesară achiziția unei noi roviniete, iar verificarea în trafic se va face automat.

Vânzarea prin sistemul actual va fi oprită la 30 septembrie, ora 23:59, iar începând cu 1 octombrie, ora 00:00, toate rovinietele și tichetele de rută noi vor fi emise exclusiv prin platforma TollRo.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

Informații despre TollRo, tarife, rețeaua de drumuri și modalitățile de plată sunt disponibile pe portalul oficial etoll.ro.