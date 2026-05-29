Românii cheltuie mai puțini bani de 1 Iunie, comparativ cu alte zile festive

Românii fac mai puține cheltuieli peste medie, de 1 Iunie, comparativ cu alte zile festive, și doar 12% dintre consumatori fac mai multe cumpărături decât de obicei cu ocazia Zilei Copilului, conform Barometrului Sezoanelor Financiare, realizat de Asociația CFA România cu sprijinul UniCredit Bank.

Datele centralizate în cadrul cercetării de specialitate arată că, prin comparație 63% dintre respondenți fac mai multe achiziții din magazine decât în mod normal, de Crăciun și de Revelion, iar 39%, de Black Friday.

Totodată, circa un sfert dintre cei chestionați recunosc faptul că achiziționează produse sub impuls cu aceste ocazii, iar 41% spun că fac acest lucru uneori.

De asemenea, 68% dintre români își stabilesc un buget înainte de a cumpăra cadouri sau produse aflate la promoții și aproape la fel de mulți admit că li s-a întâmplat de fiecare dată sau din când în când să depășească suma fixată.

Potrivit sursei citate, pentru majoritatea românilor a economisi înseamnă a fi responsabil cu banii, în timp ce aproape un sfert asociază ideea de a pune bani deoparte cu un plan pentru viitor.

‘De 1 Iunie, părinții pot transforma cadourile și activitățile speciale într-o ocazie de a le vorbi copiilor despre alegeri responsabile financiar, inclusiv despre economisire. Dincolo de explicațiile teoretice, cei mici pot fi implicați în decizii simple legate de bani, astfel încă să înțeleagă că un buget are limite, că există o diferență între dorința de moment și nevoia reală și că valoarea unei experiențe nu este dată exclusiv de costul ei’, se menționează în concluziile studiului citat.

În opinia directoarei generale a CFA România, Florentina Almăjanu, copiii își formează relația cu banii mult mai devreme decât cred mulți părinți, iar cele mai puternice lecții vin din comportamentele pe care le observă zi de zi în familie.

‘Mai important decât volumul cheltuielilor este felul în care acestea sunt decise: dacă sunt parte dintr-un plan sau rezultatul unui impuls de moment. Din punct de vedere financiar, această diferență contează mai mult decât suma cheltuită, pentru că influențează echilibrul bugetului pe termen scurt. Copiii își formează relația cu banii mult mai devreme decât cred mulți părinți, iar cele mai puternice lecții vin din comportamentele pe care le observă zi de zi în familie. Încurajarea copiilor să își prioritizeze dorințele, să compare opțiunile disponibile sau să nu cheltuiască imediat toți banii primiți sunt metode care pot contribui la formarea unor comportamente financiare echilibrate’, a declarat, în comunicat, Almăjanu.

Barometrul Sezoanelor Financiare este studiu derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025, prin metodologia Computer Assisted Web Interviewing, pe un eșantion de 1.130 de respondenți din generațiile Z, Millennials și X, cu preponderență din mediul urban.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului ‘Chartered Financial Analyst’, calificare administrată de CFA Institute (USA).