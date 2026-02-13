Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind serviciile bancare din UE

Comisia Europeană a lansat, joi, o procedură de consultare specifică și o cerere de contribuții privind competitivitatea sectorului bancar din UE, a informat Executivul comunitar într-un comunicat de presă.

Scopul inițiativei este de a obține informații cu privire la performanța băncilor din UE pe plan intern și mondial, precum și la modul în care acestea sprijină finanțarea economiei europene, la modalitățile de aprofundare în continuare a pieței unice și a uniunii bancare a UE și la modalitățile de simplificare și îmbunătățire a eficacității cadrului de reglementare și de supraveghere.

Consultarea se bazează pe progresele semnificative înregistrate în ultimul deceniu în ceea ce privește consolidarea rezilienței băncilor din Europa prin introducerea unui cadru de reglementare solid și prin instituirea uniunii bancare, care au consolidat stabilitatea financiară în întreaga UE. În același timp, băncile europene trebuie să joace un rol și mai important în finanțarea economiei UE, sprijinind creșterea economică, inovarea, investițiile și consolidând competitivitatea UE.

Feedbackul părților interesate va fi utilizat în raportul Comisiei din 2026 privind competitivitatea sectorului bancar din UE, care face parte din strategia privind uniunea economiilor și a investițiilor. Raportul, programat pentru al treilea trimestru al anului 2026, va oferi o evaluare a situației sistemului bancar de pe piața unică, punând accentul pe competitivitate și stabilind o agendă bazată pe dovezi, pozitivă și orientată spre viitor pentru viitorul sectorului bancar din UE.

‘Dorim să aflăm de la părțile interesate cum funcționează în practică cadrul actual, unde poate fi simplificat și cum poate sprijini mai bine activitatea transfrontalieră, inovarea și finanțarea economiei Europei. Contribuția lor va contribui la conturarea raportului nostru din 2026 și la o agendă orientată spre viitor pentru un sector bancar european mai dinamic și mai competitiv’, a declarat comisarul pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, Maria Luis Albuquerque.

Comisia invită toate părțile interesate să își prezinte contribuțiile până la 19 aprilie 2026 (consultare specifică) și 12 martie 2026 (cerere de contribuții). Sunt invitate să participe principalele părți interesate, inclusiv băncile, instituțiile financiare, autoritățile publice, organizațiile de consumatori și investitori, partenerii sociali, întreprinderile care utilizează servicii bancare, mediul academic și cetățenii interesați.