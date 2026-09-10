Comisia Europeană anunță măsuri pentru a ajuta autoritățile locale să facă față crizei locuințelor

Comisia Europeană a propus miercuri Actul privind locuințele la prețuri accesibile, pentru a sprijini statele membre și orașele să abordeze accesibilitatea și disponibilitatea locuințelor în zonele care se confruntă cu cele mai mari presiuni, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar.

Lipsa locuințelor la prețuri accesibile a devenit una dintre cele mai urgente preocupări ale europenilor. Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, peste 50% dintre locuitorii orașelor consideră că locuințele reprezintă o problemă imediată și urgentă acolo unde locuiesc.

Propunerea de miercuri contribuie la abordarea acestor preocupări.

‘Criza locuințelor ne slăbește, de asemenea, competitivitatea, prin limitarea mobilității forței de muncă și a educației. Prin urmare, este esențial să se abordeze acest aspect’, se arată în comunicat.

În unele orașe și destinații turistice populare, unde presiunea asupra locuințelor este mai puternică, utilizarea tot mai frecventă a locuințelor în alte scopuri decât reședința principală poate agrava disponibilitatea și accesibilitatea la nivel local. Legea privind locuințele accesibile răspunde acestor preocupări foarte localizate. Aceasta oferă autorităților publice securitatea juridică atunci când aleg să acționeze, pe baza particularităților locale, în cadrul legislației UE.

Unele state membre au luat deja măsuri pentru a reduce aceste presiuni, dar s-au confruntat cu provocări juridice în ceea ce privește compatibilitatea cu legislația UE. Actul privind locuințele la prețuri accesibile aduce claritate și previzibilitate și răspunde solicitării statelor membre și a municipalităților pentru o mai mare securitate juridică privind modul în care acestea pot acționa în contextul pieței unice a UE.

‘În urmă cu un an, am promis că voi aborda accesibilitatea locuințelor în Europa. Astăzi facem un pas în această direcție, oferind mai multă claritate și sprijin autorităților și comunităților locale, ancorate în realitățile locale. Lipsa locuințelor la prețuri accesibile este un motiv de îngrijorare pentru atât de mulți dintre cetățenii noștri europeni. Lucrătorii și studenții esențiali nu își pot permite să trăiască acolo unde servesc și studiază. Dar, cel mai important, este vorba despre corectitudine. Astăzi, obținem rezultate pentru toți europenii’, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei.

Actul privind locuințele accesibile oferă primul cadru european comun pentru evaluarea măsurilor legate de locuințe care afectează piața unică. Aceasta lasă la latitudinea autorităților competente decizia de a acționa și măsurile care trebuie adoptate. Opțiunile de politică în domeniul locuințelor rămân naționale, regionale și locale.

Actul este conceput pentru a oferi claritate juridică autorităților, atunci când acestea aleg să ia măsuri, în domenii aflate în criză locativă, protejând în același timp piața unică și respectând pe deplin principiul subsidiarității, a precizat Executivul comunitar.

Noile norme sunt concepute pentru a ajuta autoritățile competente să identifice ‘zonele supuse stresului locativ’ utilizând o metodologie comună. În cazul în care autoritățile aleg să restricționeze utilizarea locuințelor, de exemplu pentru închirierile pe termen scurt sau pentru locuințele vacante, acestea trebuie să demonstreze că acest lucru contribuie la presiunile locale asupra locuințelor și să se asigure că orice măsuri sunt specifice, necesare și proporționale.

În ceea ce privește închirierile pe termen scurt, orice măsură trebuie să vizeze activitățile care reduc fondul locativ disponibil pentru utilizare pe termen lung, în special în cazul în care amploarea, frecvența sau caracterul comercial al acestora agravează presiunea asupra locuințelor.

Înainte de a introduce restricții, autoritățile trebuie, de asemenea, să demonstreze că activitatea de închiriere pe termen scurt a avut un efect negativ semnificativ asupra accesibilității sau disponibilității locuințelor timp de cel puțin trei ani și că măsurile mai puțin restrictive nu ar fi la fel de eficace. Acestea trebuie să aplice și să asigure respectarea Regulamentului UE privind închirierea pe termen scurt, inclusiv cerințele sale de înregistrare și eliminarea sau dezactivarea listărilor care nu le respectă, și, dacă sunt disponibile, să utilizeze datele colectate în temeiul regulamentului respectiv pentru a-și susține evaluarea.

Chiriile pe termen scurt nu sunt singura formă de utilizare neprimară a locuințelor care poate agrava presiunile asupra locuințelor. Autoritățile iau, de asemenea, măsuri care afectează achiziționarea sau utilizarea proprietăților rezidențiale, de exemplu pentru a aborda problema locuințelor secundare sau a locurilor de muncă vacante prelungite.

Legea privind locuințele accesibile oferă, de asemenea, un cadru mai clar pentru astfel de acțiuni. Legea protejează securitatea juridică și așteptările legitime: condițiile legate de achiziție nu se pot aplica retroactiv, trebuie prevăzute dispoziții tranzitorii adecvate, iar măsurile care vizează locurile de muncă vacante pe termen lung ar trebui să țină seama de perioadele justificate de neocupare a forței de muncă.

Pentru rezidenții din zonele aflate sub presiune, obiectivul este ca măsurile luate la nivel local să fie mai bine direcționate, mai bine susținute de dovezi și revizuite în timp și să fie însoțite de măsuri de creștere a ofertei de locuințe.

Investitorii și proprietarii de proprietăți care își desfășoară activitatea pe mai multe piețe locale vor beneficia de mai multă claritate cu privire la cadrul juridic al UE.

Propunerea este însoțită de o recomandare privind accesibilitatea locuințelor din punctul de vedere al prețurilor și oferta de locuințe în zonele aflate sub stres locativ. Acesta sprijină autoritățile în eforturile lor de a crește oferta de locuințe în zonele care au cea mai mare nevoie de aceasta, inclusiv prin planificarea și autorizarea mai rapidă a renovării construcțiilor noi și a reafectării clădirilor, precum și prin facilitarea investițiilor. Autoritățile sunt, de asemenea, încurajate să își concentreze aceste eforturi pentru a spori oferta de locuințe prin intermediul planurilor de accelerare a dezvoltării locuințelor.

‘Împreună, propunerea legislativă și recomandarea ajută autoritățile să mențină accesibilitatea și disponibilitatea locuințelor, accelerând în același timp oferta suplimentară de locuințe de care are nevoie UE. Actul este o componentă a Planului european pentru locuințe la prețuri accesibile, alături de noile norme privind ajutoarele de stat pentru locuințe la prețuri accesibile și de Strategia europeană pentru construcția de locuințe’, a indicat Executivul comunitar.