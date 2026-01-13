Comisia Europeană dorește ca acordul comercial UE-Mercosur să devină aplicabil înaintea votului din Parlamentul European

O aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European, a susținut luni Comisia Europeană, relatează agențiile AFP și Reuters.

‘Tratatul permite această posibilitate’ a unei aplicări provizorii, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, fără a dezvolta subiectul. El a adăugat doar că se fac eforturi pentru a convinge eurodeputații să valideze acordul la votul din Parlamentul European, care nu a fost încă programat, dar este așteptat să se desfășoare în februarie, martie sau aprilie.

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen , va semna sâmbătă în Paraguay acordului comercial dintre UE și blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia.

Acordul a fost votat vineri în Consiliul UE prin majoritate calificată. Franța, Austria, Irlanda și Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abținut. Franța a cerut de asemenea un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Totuși, o declarație pe această temă a fost retrasă de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei în special, potrivit Franței.

Germania speră ca acest acord să o ajute să-și revitalizeze industria, axată pe exporturi și confruntată cu scăderea competitivității în urma pierderii sursei de energie ieftine rusești și a deciziei președintelui american Donald Trump de a crește taxele vamale.

În schimbul înlesnirii accesului produselor industriale pe piața statelor din Mercosur, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în fața celor europene și de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE. Această situație dezavantajează fermierii europeni și statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franța, țară unde protestele fermierilor continuă, cu o serie de blocade asupra porturilor luni dimineață.