Comisia Europeană îmbunătățește securitatea cablurilor submarine cu investiții în valoare de 347 milioane euro

Confruntată cu riscuri din ce în ce mai mari la adresa cablurilor de date submarine, care transportă 99% din traficul de internet intercontinental, și sunt esențiale pentru viața modernă și economia europeană, Comisia Europeană a introdus joi un nou set de instrumente pentru securitatea cablurilor, care cuprinde măsuri de atenuare a riscurilor, precum și o listă de proiecte de interes european în domeniul cablurilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

De asemenea, Comisia Europeană a modificat Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) Digital pentru a aloca 347 de milioane euro proiectelor strategice de cabluri submarine, inclusiv o cerere de propuneri în valoare de 20 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de reparare ale Europei, care se deschide astăzi.

‘Prin noile acțiuni de astăzi, UE continuă să demonstreze că putem răspunde rapid amenințărilor tot mai mari într-un mediu geopolitic instabil. Avem acum o abordare comună convenită cu statele membre în ceea ce privește riscurile de securitate cu care se confruntă cablurile submarine și măsurile de atenuare a acestor riscuri și domenii care necesită consolidare, ca prioritate’, a declarat vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.

Setul de instrumente pentru securitatea cablurilor și proiecte de interes european prezintă șase măsuri strategice și patru măsuri tehnice și de sprijin pentru îmbunătățirea securității infrastructurii de cabluri submarine. Aceasta se bazează pe evaluarea riscurilor din octombrie 2025, care a identificat scenarii de risc, amenințări, vulnerabilități și dependențe.

Lista celor 13 domenii CPEI (proiecte de interes comun în domeniul cablurilor, n.r.) pentru finanțare publică specifică trei etape de cinci ani, până în 2040, pentru finanțarea proiectelor menite să consolideze reziliența cablurilor submarine. Domeniile CPEI vor avea prioritate în viitoarele cereri de propuneri MIE Digital și vor sta la baza planificării unei posibile finanțări în următorul cadru financiar multianual.

Tot joi, Comisia a modificat programul de lucru digital al MIE, alocând 347 de milioane euro pentru finanțarea proiectelor strategice privind cablurile submarine. Aceste cereri vor sprijini CPEI, vor spori capacitatea UE de reparare a cablurilor și vor dota cablurile submarine cu capacități inteligente.

În 2026, două cereri de finanțare în valoare de 60 de milioane euro vor sprijini modulele de reparare a cablurilor, alături de o cerere separată de propuneri în valoare de 20 de milioane euro pentru echipamente SMART pentru sisteme de cabluri. Este vorba de senzori și componente de monitorizare integrate în infrastructura de telecomunicații submarine pentru a colecta date oceanice și seismice în timp real. În plus, vor exista două cereri de finanțare pentru CPEI în 2026 și 2027, în valoare totală de 267 de milioane de euro.

De asemenea, joi a fost deschisă o o cerere de propuneri în valoare de 20 de milioane euro în cadrul MIE Digital pentru finanțarea modulelor adaptabile pentru repararea cablurilor submarine. Aceste module vor fi staționate în porturi sau șantiere navale pentru a restabili rapid serviciile de cablu submarin. Aceasta marchează prima etapă a unei inițiative mai ample planificate pentru toate bazinele maritime majore ale Uniunii Europene, inclusiv Marea Baltică, Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Acest proiect-pilot se va concentra asupra Mării Baltice din cauza creșterii numărului de întreruperi ale cablurilor submarine în ultimii ani, sugerând că aceste infrastructuri critice ar putea face obiectul unor acte ostile.

Cererile de propuneri vor fi deschise numai entităților publice cu un mandat de ‘răspuns în situații de urgență’, cum ar fi cele active în domeniul protecției civile, agențiile naționale de răspuns în situații de urgență, paza de coastă și forțele navale militare.