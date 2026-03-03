Comisia Europeană transmite că nu există o ‘îngrijorare imediată’ privind securitatea aprovizionării cu energie în UE

Comisia Europeană a dat asigurări luni că nu constată, deocamdată, o amenințare imediată pentru securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu, relatează agenția EFE.

‘Analiza noastră arată că nu există o îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană’, a declarat, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt pentru Energie al Comisiei Europene, Anna-Kaisa Ikonen.

Executivul european a cerut statelor membre să transmită, în cursul zilei de luni, evaluările lor de risc Comisiei Europene, iar în următoarele 48 de ore Bruxelles-ul va convoca o reuniune a grupului de coordonare pentru petrol din cadrul CE pentru a analiza situația mai în detaliu.

Purtătorul de cuvânt a refuzat să facă vreun comentariu legat de impactul asupra prețurilor.

În ceea ce privește gazele, ea a semnalat că depozitele UE sunt pline în proporție de aproximativ 30%, respectiv în limitele stabilite pentru perioada de iarnă.

Ikonen a respins măsuri de urgență deoarece ‘nu există deficit’ și a semnalat că Executivul comunitar ar putea convoca, de asemenea, o reuniune a grupului de coordonare pentru gaze, dacă o vor solicita statele membre.