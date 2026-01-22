Concordia: Astăzi, o țară fără putere economică, independență energetică și tehnologie avansată este o țară vulnerabilă

Mesajul de anul acesta de la Davos este cât se poate de clar: nu traversăm o simplă tranziție, ci o ruptură istorică a ordinii mondiale, iar o țară fără putere economică, independență energetică și tehnologie avansată este astăzi o țară vulnerabilă, consideră directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Paul Aparaschivei.

‘Semnalele transmise de liderii mondiali la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026 confirmă ceea ce mediul de afaceri din România subliniază în mod constant și anume faptul că istoria accelerează, iar lumea devine mai dură și mai fragmentată. Economia și securitatea au fuzionat, iar regulile jocului economic devin instrumente de putere geopolitică’, se arată într-un comunicat al Confederației, transmis joi AGERPRES.

Pentru România, impactul este direct. Fiind profund integrați în economia europeană și în lanțurile globale și depinzând de garanțiile de securitate transatlantice, suntem expuși dublu, consideră mediul român de afaceri. Provocările economice actuale nu mai pot fi tratate cu jumătăți de măsură – ele necesită agilitate, o colaborare reală între stat și privat și reforme structurale rapide, susține Concordia.

‘Mesajul de anul acesta de la Davos este cât se poate de clar: nu traversăm o simplă tranziție, ci o ruptură istorică a ordinii mondiale. Vechile reguli se șterg sau se rescriu din mers, iar distincția dintre securitate și economie a dispărut complet. Astăzi, o țară fără putere economică, independență energetică și tehnologie avansată este o țară vulnerabilă. Securitatea economică a devenit sinonimă cu securitatea națională’, a declarat Paul Aparaschivei, citat în comunicat.

Contextul global face apelul mediului privat la colaborare internă și mai urgent. Avertismentele de la Davos sunt brutale: liderii globali vorbesc explicit despre riscul subordonării economice a statelor care nu se adaptează.

Într-un moment în care lumea devine impredictibilă, România are resursele necesare pentru a naviga această furtună, dar fereastra de oportunitate se închide. Soluțiile există, însă ele necesită un parteneriat onest, transmite Concordia.

‘Dacă la Davos se vorbește despre transformare, acasă trebuie să trecem la fapte. Companiile noastre sunt pregătite să investească și să creeze valoare, dar au nevoie de predictibilitate și de un partener real în statul român. În era fragmentării globale, supraviețuiesc doar economiile agile, digitalizate și stabile. România poate alege să fie victima acestei transformări sau să o folosească pentru reforme decisive’, a adăugat directorul executiv al Confederației.

În acest sens, Concordia amintește că a lansat încă din decembrie 2025 un pachet de măsuri pentru creșterea și relansarea economică, iar implementarea acestora ar avea un impact imediat: deblocarea a două miliarde de euro în investiții; generarea a două miliarde de euro venituri suplimentare la bugetul de stat; reducerea costurilor administrative pentru companii cu 30-40%; crearea unui mediu economic favorabil pentru sute de mii de locuri de muncă.

‘Argumentele și soluțiile sunt pe masă. Trebuie să lucrăm împreună pentru a livra rezultate’, se concluzionează în comunicat.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Confederația are o contribuție de 30% în PIB și peste 450.000 de angajați în 4.200 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin.