Concordia: Inflația frânează consumul și pune presiune pe economia României

Majorarea ratei anuale a inflației la 9,87% în martie, determinată în principal de scumpirea combustibililor, contribuie la reducerea consumului și la încetinirea activității economice, în contextul unei contracții a comerțului cu amănuntul, consideră Confederația Patronală Concordia.

‘Datele recente confirmă o schimbare de dinamică în economia României. După mai multe luni de temperare, în martie, rata anuală a inflației a revenit pe creștere, ajungând la 9,87%, de la 9,31% în februarie, pe fondul scumpirii combustibililor și al contextului extern volatil. Această evoluție vine după un an 2025 în care ajustări importante, atât în zona prețurilor la energie, cât și în cea fiscală, au contribuit semnificativ la nivelul actual al inflației. În aceste condiții, presiunile asupra prețurilor rămân ridicate pe termen scurt, chiar dacă pentru a doua parte a anului există premisele unei temperări’, susțin reprezentanții Concordia, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, vara anului trecut a adus majorări semnificative de prețuri, iar când vom compara nivelurile din 2026 cu această perioadă, deja scumpă, rata anuală a inflației va scădea în mod natural, chiar și în absența unor reduceri efective de prețuri.

‘Creșterea inflației se transmite tot mai clar în economie prin erodarea puterii de cumpărare și deteriorarea încrederii consumatorilor. Datele din comerțul cu amănuntul indică o contracție constantă, începând cu a doua jumătate a anului trecut, ritmul anual al vânzărilor cu amănuntul ajungând la -6,2% în februarie 2026, cu scăderi și mai pronunțate în zona bunurilor nealimentare (-9,4%), un segment care reflectă fidel gradul de incertitudine și presiunea resimțită de gospodării’, mai arată analiza.

Această evoluție reprezintă o ajustare firească a comportamentului de consum: gospodăriile își prioritizează cheltuielile esențiale și reduc achizițiile discreționare, menționează sursa citată.

‘Într-o economie în care consumul privat a reprezentat principalul motor de creștere în ultimii ani, o astfel de schimbare are efecte directe și imediate asupra ritmului activității economice. Probabilitatea ca primele două trimestre din 2026 să înregistreze o dinamică negativă a PIB real este ridicată’, notează reprezentanții organizației.

Dincolo de impactul asupra consumului, mediul de afaceri traversează o perioadă de ajustare mai amplă, se mai arată în document.

Astfel, creșterea costurilor cu energia și materiile prime se suprapune cu menținerea unor costuri ridicate de finanțare, iar presiunea statului pe piețele financiare interne a limitat accesul sectorului privat la resurse mai ieftine.

În aceste condiții, o parte dintre companii sunt nevoite să absoarbă presiunile de cost, cu efecte vizibile asupra planurilor de investiții și asupra gestionării lichidității.

‘Aceste evoluții sunt tipice perioadelor de inflație ridicată, combinată cu incertitudine externă și indică o economie aflată într-un proces de recalibrare, nu de criză structurală. Există perspectivele unei reveniri, însă condiționate. Pe termen scurt, datele temperează orice optimism. Revenirea va depinde, în mod esențial, de trei factori: stabilizarea inflației, refacerea încrederii consumatorilor și a mediului de afaceri și menținerea unui cadru macroeconomic predictibil’, se mai precizează în comunicat.

În absența unor noi șocuri externe majore, este rezonabil să anticipăm că inflația va intra pe o traiectorie descendentă în a doua jumătate a anului, creând premisele pentru o revenire treptată a consumului și, implicit, a creșterii economice.

‘Această revenire nu va fi însă imediată. Reconstrucția încrederii este un proces de durată, care nu poate fi grăbit prin declarații, ci doar prin acțiuni concrete și consecvente’, susțin reprezentanții Concordia.

În acest context, câteva direcții rămân esențiale, precum predictibilitatea și stabilitatea. ‘Companiile și gospodăriile au nevoie de un orizont clar. Incertitudinea prelungită privind cadrul fiscal și de reglementare amplifică reticența față de consum și investiții și trebuie încheiată prin decizii clare și asumate’, se mai arată în document.

De asemenea, esențială este eficientizarea cheltuielilor publice, respectiv reducerea presiunii statului pe piețele financiare interne ar contribui direct la scăderea costurilor de finanțare pentru sectorul privat și ar elibera resurse necesare economiei reale.

‘Susținerea IMM-urilor și atragerea investițiilor – acestea sunt segmentele cu cel mai mare potențial de absorbție a forței de muncă și de generare rapidă de valoare adăugată în perioadele de relansare’, se mai arată în comunicat.

Totodată, relația dintre inflație și consum devine tot mai vizibilă în datele economice ale României.

‘După o perioadă de creștere susținută de cererea internă, economia traversează o etapă de ajustare, inevitabilă în contextul dat, dar nu ireversibilă. Viteza și calitatea redresării vor depinde de modul în care factorii de decizie, publici și privați deopotrivă, vor reuși să construiască condițiile pentru reluarea creșterii într-un mod sustenabil’, notează organizația.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național.