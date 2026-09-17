INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 3,6%, în primele șapte luni ale anului

Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) au scăzut în termeni nominali cu 3,6% în primele șapte luni ale anului în curs, raportat la perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în primele șapte luni, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (-10,3%), industria bunurilor de capital (-3,9%) și în industria bunurilor intermediare (-2%). În schimb, industria bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 0,2%.

În luna iulie, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) s-au redus, în termeni nominali, atât față de luna iunie 2026, cu 5,2%, cât și față de luna iulie 2025, cu 6,9%.

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de capital (-10,1%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-6,3%) și în industria bunurilor de uz curent (-0,7%). Industria bunurilor intermediare a crescut cu 3,4%.

Comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, comenzile noi din industria prelucrătoare s-au redus în luna iulie 2026, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (-14,6%), industria bunurilor de capital (-8,5%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-5,8%) și în industria bunurilor intermediare (-2,5%).