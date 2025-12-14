Johnson & Johnson, obligată să plătească 40 de milioane de dolari unor femei care au spus că talcul este de vină pentru cancer

Un juriu din California a acordat vineri 40 de milioane de dolari despăgubiri pentru două femei care au spus că pudra de bebeluşi a companiei Johnson & Johnson a fost cauza cancerului lor ovarian, conform The Guardian.

Juriul de la Curtea Superioară din Los Angeles a acordat 18 milioane de dolari Monicăi Kent şi 22 de milioane de dolari lui Deborah Schultz şi soţului ei, după ce a constatat că Johnson & Johnson ştia de ani de zile că produsele sale pe bază de talc sunt periculoase, dar nu a avertizat consumatorii.

Erik Haas, vicepreşedinte global pentru litigii la Johnson & Johnson, a declarat într-un comunicat că firma intenţionează să „facă imediat apel împotriva acestui verdict şi se aşteaptă să câştige, aşa cum se întâmplă de obicei în cazul unor verdicte negative atipice”.

Un purtător de cuvânt al reclamanţilor nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta.

Kent a fost diagnosticată cu cancer ovarian în 2014, potrivit documentelor instanţei. Schultz a fost diagnosticată în 2018. Ambele femei sunt rezidente în California şi spun că au folosit pudra de bebeluşi Johnson & Johnson timp de 40 de ani, după baie. Tratamentele lor pentru cancer ovarian au implicat intervenţii chirurgicale majore şi zeci de şedinţe de chimioterapie, au declarat ele în faţa instanţei.

În pledoaria finală, urmărită de Reuters prin intermediul Courtroom View Network, Andy Birchfield, avocatul femeilor, le-a spus juraţilor că Johnson & Johnson ştia încă din anii 1960 că produsul său ar putea provoca cancer.

„Absolut că ştiau. Ştiau şi făceau tot ce le stătea în putinţă să ascundă acest lucru, să îngroape adevărul despre pericole”, a spus Birchfield.

Allison Brown, avocat al Johnson & Johnson, a declarat că singurele persoane care le-au spus lui Kent şi Schultz că afecţiunile lor ar fi fost cauzate de talc au fost avocaţii lor, întrucât presupusa legătură nu este susţinută de nicio autoritate majoră de sănătate din SUA şi nu există niciun studiu care să arate că talcul poate migra de la exteriorul corpului către organele reproductive.

„Nu au dovezile necesare în acest caz şi speră că nu vă va păsa”, le-a spus Brown juraţilor.

Potrivit documentelor instanţei, J&J se confruntă cu procese intentate de peste 67.000 de reclamanţi care susţin că au fost diagnosticaţi cu cancer după ce au folosit pudra de bebeluşi şi alte produse pe bază de talc ale companiei.

Compania a declarat că produsele sale sunt sigure, nu conţin azbest şi nu provoacă cancer. J&J a încetat să mai vândă pudra de bebeluşi pe bază de talc în SUA în 2020, trecând la un produs pe bază de amidon de porumb.

J&J a încercat să soluţioneze litigiile prin procedura de faliment, o propunere care a fost respinsă de trei ori de instanţele federale, cel mai recent în aprilie. Procedurile de faliment au suspendat majoritatea cazurilor. Procesele lui Brown şi Kent sunt primele care ajung la judecată după ce cea mai recentă încercare de intrare sub protecţia Capitolului 11 – procedură de faliment conform legislaţiei federale din SUA – a fost respinsă.

Înainte de tentativele de intrare în faliment, J&J a avut rezultate mixte în procesele legate de talc, cu verdicte privind despăgubiri de până la 4,69 miliarde de dolari acordate unor femei care au spus că pudra de bebeluşi le-a provocat cancer ovarian. Compania a câştigat unele procese în mod direct, iar alte despăgubiri au fost reduse în apel.

Majoritatea proceselor vizează acuzaţii de cancer ovarian. Cazurile care susţin că talcul a provocat un cancer rar şi mortal numit mezoteliom reprezintă o parte mai mică din revendicările cu care se confruntă J&J. Compania a ajuns anterior la înţelegeri în unele dintre aceste cazuri, dar nu a încheiat un acord la nivel naţional, astfel că multe procese privind mezoteliomul au ajuns la judecată în instanţele statale în ultimele luni.

În ultimul an, J&J a fost afectată de mai multe verdicte substanţiale în cazuri de mezoteliom, inclusiv unul de peste 900 de milioane de dolari pronunţat în Los Angeles, în octombrie.