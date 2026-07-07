Consiliul Concurenței analizează preluarea Distribuție Energie Oltenia de către Premier Energy PLC

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Premier Energy PLC intenționează să preia Evryo Power S.A. și Felix Distribution Holdings S.R.L., care deține Distribuție Energie Oltenia S.A.

Grupul Premier Energy activează în România prin intermediul mai multor companii de producere a energiei electrice din surse regenerabile, precum și companii prezente pe piața distribuției de gaze naturale și de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale.

Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale specializate și asigură funcționarea eficientă a platformei de distribuție prin diverse funcții operaționale, comerciale și administrative.

Felix Distribution Holdings S.R.L. este o societate de tip holding. Distribuție Energie Oltenia S.A. este o companie ce exploatează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în sud-vestul României, acoperind șapte județe – Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, Gorj, Argeș și Teleorman.

În conformitate cu prevederile Legii concurenței, această operațiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilității sale cu un mediu concurențial normal și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.