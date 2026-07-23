Consiliul Concurenţei analizează preluarea Azomureş de către Romgaz

Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care producătorul de gaze naturale Romgaz SA intenţionează să preia activele şi activităţile combinatului de îngrăşăminte chimice Azomureş de la Târgu-Mureş.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat al Autorităţii de Concurenţă.

SNGN Romgaz SA este un producător de gaze naturale din România. Activităţile principale ale Grupului Romgaz cuprind explorarea, producţia şi comercializarea gazelor naturale, stocarea subterană a gazelor, producţia de energie electrică şi serviciile auxiliare legate de operaţiunile cu gaze naturale.

Azomureş SA face parte din Grupul Ameropa şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi comercializării îngrăşămintelor pe bază de azot.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere legat de tranzacţie pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la nr. 021.405.45.08, prin e-mail sau prin poştă în termen de 20 de zile de la data prezentului anunţ.

La finele lunii mai, premierul interimar Ilie Bolojan anunţa că Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, fiind semnat contractul.

Acţionarii Romgaz au aprobat, în 6 iulie, preluarea combinatului Azomureş Târgu-Mureş, acordând mandat conducerii societăţii pentru a realiza toate formalităţile necesare pentru finalizarea tranzacţiei.

„Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de SNGN ROMGAZ SA, în calitate de cumpărător, cu SC AZOMURES SA, în calitate de vânzător”, se arăta într-un comunicat al companiei.

În acelaşi timp, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a împuternicit Directorul General, Directorul General Adjunct şi Directorul Economic al SNGN ROMGAZ SA să semneze orice document prevăzut de Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de SNGN ROMGAZ SA, în calitate de cumpărător, cu SC AZOMURES SA, în calitate de vânzător sau orice alt document necesar finalizării tranzacţiei, şi să realizeze toate formalităţile necesare şi utile finalizării tranzacţiei.